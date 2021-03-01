Kendisini mehdi olarak görüyordu. Ama bilinemezci olarak bilinen Tanrı'ya bağlılığı yoktu. Ona göre Tanrı varsa bile o bir ulu varlıktı ve Sayntologlar da kendisini en üst mertebeye çıkarırlarsa onlar da Tanrı ile aynı seviyede olurlardı.