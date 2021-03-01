Sayntoloji oluşumunun lideri L. Ron Hubbard, 1958'de İngiltere'ye gitti ve Londra'nın 44 kilometre güneyindeki East Grinstead kasabasında bulunan Saint Hill Malikanesi'ni satın aldı.
Burada Scientology Kilisesi'ni kurdu. Malikaneyi yeni binalarla genişletti, hatta bir de kale yaptırarak buraya gizemli bir hava verdi. Malikanenin 1980'lerden sonra başlayan ve en son 2015'te yapılan restorasyon ve inşaat masraflarını büyük oranda Tom Cruise karşıladı.
Korona virüs salgını başlayınca malikanenin izole edilmiş bir bölümünde kaldı. Hubbard, 3. eşi ve ondan olan çocuklarıyla birlikte 1966'ya kadar burada yaşadı. FBI, 1963'te ABD'de bulunan Sayntolog binalarını basmaya başladı.