Sayntoloji, kimilerine göre bir din, kimilerine göre de bir tarikat, mezhep, kült, inanç... Fransa'da ise tehlikeli bir tarikat olarak yasak. Bu oluşum dünyada daha çok Tom Cruise vasıtasıyla meşhur oldu.
Oysa sadece Cruise değil aralarında John Travolta, Chick Korea ve Sony Bono, Jason Dohring, Kristie Alley, Jenna Elfman, Doug E. Fresh, Isaac Hayes, Vivian Kubrick, Juliette Lewis, Alanna Masterson, Danny Masterson, Elisabeth Moss, Giovanni Ribisi, Greta Van Susteren gibi meşhur isimler de bu yapının içinde yer alıyor.
Sayılarının milyonları aştığı söyleniyor. Çok güçlüler. Öyle ki son olarak web sitelerine saldıran genç çocuklara en üst limitten ceza aldıran bir güç.