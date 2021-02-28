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    ve bile var: Sayntologlar, bir nükleer felaket sonrası insanlığın yok olacağına inanıyor

    Sayntoloji, kimilerine göre bir din, kimilerine göre de bir tarikat, mezhep, kült, inanç... 'da ise tehlikeli bir tarikat olarak yasak. Bu oluşum dünyada daha çok vasıtasıyla meşhur oldu. Oysa sadece Cruise değil aralarında , ve Sony Bono, , , , . Fresh, , , , , , , Giovanni Ribisi, Greta Van Susteren gibi meşhur isimler de bu yapının içinde yer alıyor.

    Uzaylı Kristie

    Sayntoloji, kimilerine göre bir din, kimilerine göre de bir tarikat, mezhep, kült, inanç... Fransa'da ise tehlikeli bir tarikat olarak yasak. Bu oluşum dünyada daha çok Tom Cruise vasıtasıyla meşhur oldu.

    Oysa sadece Cruise değil aralarında John Travolta, Chick Korea ve Sony Bono, Jason Dohring, Kristie Alley, Jenna Elfman, Doug E. Fresh, Isaac Hayes, Vivian Kubrick, Juliette Lewis, Alanna Masterson, Danny Masterson, Elisabeth Moss, Giovanni Ribisi, Greta Van Susteren gibi meşhur isimler de bu yapının içinde yer alıyor.

    Sayılarının milyonları aştığı söyleniyor. Çok güçlüler. Öyle ki son olarak web sitelerine saldıran genç çocuklara en üst limitten ceza aldıran bir güç.

        Kurucuları L. Ron Hubbard (1911-1986) olarak biliniyor. Nebraska doğumlu olan Hubbard'ın annesi öğretmen, babası ise deniz subayıydı.

        1930'da George Washington Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümüne girdi ama çok başarısız olunca, iki yıl içinde okuldan ayrılmak zorunda kaldı. 1933'te evlendi, geçinebilmek için bilim kurgu ve fantastik öyküler yazmaya başladı.

        Çok sayıda kitap yayınladı. "Excalibur" isimli kitabını İncil'den daha önemli görüyordu ama kitap beklediği ilgiyi görmedi. Bu esnada el yazısıyla bir kitap daha yazdı. Kendi iddiasına göre bu kitabı okuyan kişi, deliriyor ve hemen intihar ediyordu.

            Bu kitabı hiçbir zaman yayınlanmadı. İkinci Dünya Savaşı başlayınca 1941'de çok istediği Deniz Kuvvetleri'ne katılabildi. 1947'de eşinden boşandı. 1948'de ikinci eşi Sara ile önce Kaliforniya'ya gitti.

            Psikiyatrik sorunları olduğunu söyleyerek, gazi maaşının arttırılması için mektuplar yazdı. Küçük bir hırsızlıktan dolayı mahkûm oldu. 1949'da Georgia'ya taşındılar.

            "Zengin olmanın en garanti yolu kendi dinini kurmaktır" deyip Sayntoloji'nin kutsal kitabı sayılan "Dianetics" yayınladı. Dianetik olarak Türkçeleştirilen bu kavram zihin yoluyla, ruhsal hastalıkları iyileştirme anlamına geliyor.

                Dianetics anormal bir satış yaptı. Pek çok dillere çevrildi. Bu isimde psikoloji grupları kurulmaya başlandı. Kitabı okuyanlar içinde intihar edenler, boşananlar oluyordu.

                ABD'li Psikiyatrlar, bu kitabın anlattıklarına karşı savaş açtılar. Hubbard önce kitap satışlarından sonra müridi olacak hayranlarından gelen bağış paralarıyla büyük bir servet yaptı. 1952'de Hubbard Koleji'ni kurdu ve ölümüne kadar birlikte olacağı 3. eşi 18 yaşındaki Mary Sue Whipp'le evlendi.

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                Haberler Yazı Dizisi Tom Cruise ve Kristie Alley bile var: Sayntologlar, bir nükleer felaket sonrası insanlığın yok olacağına inanıyor