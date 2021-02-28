Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal yardım programlarında anneler, çocuklar, asker aileleri için de pek çok destek yer alıyor.
İşte bu desteklerden öne çıkanlar:
DUL KADINA 325 TL:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal yardım programlarında anneler, çocuklar, asker aileleri için de pek çok destek yer alıyor.
İşte bu desteklerden öne çıkanlar:
DUL KADINA 325 TL:
Eşi vefat eden, kadınlara aylık 325 lira olmak üzere 2 ayda bir 650 lira veriliyor.
LOHUSALIK DESTEĞİ:
Anne adaylarının ve çocukların sağlık kontrolüne gitmeleri şartıyla veriliyor.
Gebelik döneminde aylık 45, çocuk için aylık 45, doğumun hastanede yapılması halinde bir seferlik 100, lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 45 lira ödeniyor.
DOĞUM YAPANA 600 TL:
Doğan her çocuk için bir kerelik ödeme yapılıyor. Tutarı ise ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 lira.
İKİZ ÇOCUĞA 300 TL:
'Çoklu Doğum Yardımı Programı' kapsamında muhtaç olduğu tespit edilen ailelere çocuk başına 150 lira ödeniyor.
Ödeme her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor.
ASKER AİLESİNE 400 TL:
'Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Programı' kapsamında aylık 400 lira düzenli ödeme yapılıyor.
Askere giden kişi evli ise eşi, bekar ise anne ya da babası başvuruyor.
ASKER ÇOCUĞUNA 150 TL:
'Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programı'nda aylık 150 lira nakdi ödeme oluyor.
ÖKSÜZE-YETİME 150 TL:
İhtiyaç sahibi 18 yaş altı öksüz ve yetim çocuklar için aylık 150 lira destek veriliyor.
OKUL YARDIMI:
Çocukların eğitime devam etmesi için veriliyor. Aylık ödeme ilköğretim erkek öğrenci için 45, kız öğrenci için 50, ortaöğretim erkek öğrenci için 55, kız öğrenci için 75 lira.
HER ÇOCUK İÇİN 1.161 TL:
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler için Sosyal Ekonomik Destek (SED) devreye giriyor. Bu programda her bir çocuk için ödeme miktarı bin 161 lira.
ELEKTRİK FATURASI DEVLETTEN
AYDA 106 TL DESTEK: Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri karşılanıyor. Ailede bulunan kişi sayısına göre 53 ile 106 lira arasında destek veriliyor.
BU ÖDEMELER DE VAR
■ AİLE Bakanlığı, şu başlıklar altında da destek sağlıyor:
Terör Zararı Yardımları
Afet-Acil Durum Yardımları
Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar
Gıda Yardımları
Aşevleri
Yakacak Yardımları
Sosyal Uyum Yardımı
Yaşlı ve Engelli Bakım Projeleri
Engelli İhtiyaç Yardımları
Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı
Eğitim Materyali Yardımı
Öğrenci Barınma-Taşıma- Yemek Yardımı