Kadınların dolunayda daha duygusal, daha stresli ve hırçın davrandığı ortaya çıktı... Kadınların korkulu rüyası dolunayın burçlar üzerindeki etkileri de şaşkına çevirdi. İşte dolunay ile beraber Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak burçlarında yaşanan değişimler...

KOÇ: Dolunay döneminde rutin işleriniz ve çalışma ortamınızda, yeni bir düzenleme yapmalısınız. Hatta iş arkadaşlarınızla yola devam etmek isteyip, istemediğiniz konusunda bir sorgulama yaşamanız da bu dönemde muhtemeldir. Belki dolunay, sizi bu adımı atmaktan alıkoyan şeyi bulmanızı sağlayabilir. Fırsatınız varsa karar aşamasında acele etmeyin. Eğer acil karar almak zorundaysanız. sakin kalmaya özen gösterin. Küçük olumsuzluklara aşırı tepki vermeyin. Nedeni dolunay çünkü.

BOĞA: Aşk hayatınız, çocuklar ve eğlenceli faaliyetler, dolunayın önünüze sereceği başlıca konular olacaktır. Dolunay, yeni insanlarla, yeni ilişkiler kurmanıza fırsat tanıyabilir. Çocuklarınızın yaşamında önemli değişikliklerin gündeme gelmesi de beklenen etkilerdendir. Aslında bireysel öncelikleriniz ile toplumsal çalışmalar arasında sıkışıp kalmadınız. Dolunay sizdeki korkuları biraz daha büyütebilir. Ancak siz gerçek kimliğinizi hep hatırlayın ve bu dönemi zararsız atlatın.

İKİZLER: Dolunay aile, yuva gibi kök değerlerinizi ele almanızı sağlayacak bir enerji taşıyor. Aile hayatınızı duygusallıkla daha güçlü hale getirebilirsiniz.

YENGEÇ: Dolunay enerjisini yeni idealler ve hedefler belirlemek, hatta yeni eğitimlere başlamak için değerlendirin. İçinde bulunduğunuz durumu ve ortamı değiştirmek için yeniliklere kapınızı açmalısınız.

ASLAN: Dolunayda yaşamınızı daha keyifli bir hale getirmek için para kazanma koşullarınızı geliştirmeniz gerekiyor. Dolunayın genel etkisi sizi bu konuda harekete geçirmek yönündedir. Cesaretli adım atmaktan korkmayın.

BAŞAK: Soru şu; kendinizi yaşamınızın merkezine yerleştirmeyi başarabildiniz mi? Duygusal ilişkiniz veya ortaklarla yapılan işlerle o kadar uğraştınız ki kendinizle ilgili pek çok şeyi ertelediniz. Dolunay beden sağlığınızı, fiziksel görünüşünüzü ilgilendiren konularda sizi sorgulamaya itecektir. Elbette mutsuzluk duygusal anlamda sizi etkiliyor.

YARIN: TERAZİ,

AKREP, YAY, OĞLAK,

KOVA VE BALIK