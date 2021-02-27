Destek yağmuru! Bu fırsatları kaçırmayın...

İhtiyacı olanlara devlet 'yardım eli'ni uzatıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çok sayıda sosyal yardım programıyla ihtiyacı olanların yardımına yetişiyor. Hemen her kesime yönelik destek bulunuyor.
● YAŞLIYA 763 TL: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara 763,67 lira maaş bağlanıyor. Bu destek için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir 852,53 liradan az ise başvurulabiliyor.
● EVDE BAKIMA 1.657 TL: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için aylık bin 657 lira evde bakım desteği sağlanıyor. Hane içinde kişi başı gelirin bin 705 liradan az olması gerekiyor.
● ENGELLİYE 914 TL: Devlet yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 609,61, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 914,41 lira ödeme yapıyor.
● ENGELLİ YAKININA 609 TL: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 609,61 lira ödeme imkanı var.
● 40 BİN TL BARINMA YARDIMI: İhtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakımonarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için yardım yapılıyor. Ev onarımlarında 20 bin, prefabrik ev yapımlarında 30 bin, betonarme ev yapımlarında 40 bin liraya kadar destek veriliyor. Hane içinde kişi başına düşen gelirin 852,53 liradan az olması gerekiyor.
İŞTE YARDIMLAR
● İŞ ARAYANA 100 TL: Yardım programlarından yararlananlardan çalışabilir durumda olanlara 40-100 lira iş görüşmesi desteği sağlanıyor.
● İŞE GİRENE 1.103 TL: Sosyal yardım alan kişiye işe yerleşmesi durumunda bin 103 lira ödeniyor.
● İŞ YERİNE 914 TL: Zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşları çalıştıranlar için engelli başına 914 lira veriliyor.
ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ
PRİMLER ÖDENİYOR: Hane içinde kişi başı geliri bin 192 lira 50 kuruşun altında olanların Genel Sağlık Sigortası primi devlet tarafından ödeniyor. Bunun için gelir testi yaptırmak gerekiyor.
KATILIM PAYI İADESİ: Hane içinde kişi başı geliri bin 192 lira 50 kuruşun altında olanların hastane, ilaç, reçete, optik vb. katılım payları iade ediliyor. Bunun için kimlik ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak yeterli oluyor.
HASTALARA ÇİFTE İMKAN VAR
● 200 TL ELEKTRİK DESTEĞİ: Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı maddi durumu yetersiz kişilere aylık 200 liraya kadar elektrik faturası desteği sağlanıyor.
● 2.257 TL NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına bin 657 lira düzenli nakdi yardım yapılıyor. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım ödemesi var.
YARIN: AİLE YARDIMLARI
● YAŞLIYA 763 TL: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara 763,67 lira maaş bağlanıyor. Bu destek için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir 852,53 liradan az ise başvurulabiliyor.
● EVDE BAKIMA 1.657 TL: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için aylık bin 657 lira evde bakım desteği sağlanıyor. Hane içinde kişi başı gelirin bin 705 liradan az olması gerekiyor.
● ENGELLİYE 914 TL: Devlet yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 609,61, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 914,41 lira ödeme yapıyor.
● ENGELLİ YAKININA 609 TL: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 609,61 lira ödeme imkanı var.
● 40 BİN TL BARINMA YARDIMI: İhtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakımonarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için yardım yapılıyor. Ev onarımlarında 20 bin, prefabrik ev yapımlarında 30 bin, betonarme ev yapımlarında 40 bin liraya kadar destek veriliyor. Hane içinde kişi başına düşen gelirin 852,53 liradan az olması gerekiyor.
İŞTE YARDIMLAR
● İŞ ARAYANA 100 TL: Yardım programlarından yararlananlardan çalışabilir durumda olanlara 40-100 lira iş görüşmesi desteği sağlanıyor.
● İŞE GİRENE 1.103 TL: Sosyal yardım alan kişiye işe yerleşmesi durumunda bin 103 lira ödeniyor.
● İŞ YERİNE 914 TL: Zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşları çalıştıranlar için engelli başına 914 lira veriliyor.
ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ
PRİMLER ÖDENİYOR: Hane içinde kişi başı geliri bin 192 lira 50 kuruşun altında olanların Genel Sağlık Sigortası primi devlet tarafından ödeniyor. Bunun için gelir testi yaptırmak gerekiyor.
KATILIM PAYI İADESİ: Hane içinde kişi başı geliri bin 192 lira 50 kuruşun altında olanların hastane, ilaç, reçete, optik vb. katılım payları iade ediliyor. Bunun için kimlik ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak yeterli oluyor.
HASTALARA ÇİFTE İMKAN VAR
● 200 TL ELEKTRİK DESTEĞİ: Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı maddi durumu yetersiz kişilere aylık 200 liraya kadar elektrik faturası desteği sağlanıyor.
● 2.257 TL NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına bin 657 lira düzenli nakdi yardım yapılıyor. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım ödemesi var.
YARIN: AİLE YARDIMLARI