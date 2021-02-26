En önemli eseri ise 'tulumba' isimli roketti. Bayramoğlu Ali Ağa'nın, "...doksan hesabından olmak üzere meydanlı bir terazidir" ifadesiyle tarif ettiği balistik bir terazi de icat ettiği bilinmektedir. Diğer icadı ise havan topunun kundağında doğru olup olmadığını ölçmeye yarayan bir aletti.