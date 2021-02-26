Osmanlı Devleti sadece siyasi ve askerî başarıları ile değil bilimsel ve teknik gelişmeleriyle de adından sıkça söz ettirdi.
Bu gelişmelerde önemli yere sahip olan kişilerden birisi de Lagarî Hasan Çelebi'ydi. Roket biliminin babası kabul edilen Çelebi, modern çağın temellerini 17. yüzyılda inşa etti. Baruttan hazırlanmış fişeklerle uçup tarihe geçti.
IV. Murad'ın kızı Kaya Sultan'ın doğumu sebebiyle yapılan şenliklerde de 50 okka barut macunundan yedi kollu bir fişek icat etti. Padişahın huzurunda fişeğe binerek, yardımcılarının fişeği ateşlemesiyle havaya yükseldi.