Uzay, insanlık için her zaman bilinmeyendi. Milyonlarca ışık yılı ötesinde hayat olup olmadığı hep merak edildi. NASA'nın Mars'e gönderdiği keşif aracıyla birlikte gözler yine uzaya çevrildi. Bugün hala bilinmezliğini koruyan gezegenlerin fiyatları şöyleydi:
Alkol Bulutu: 2006'da Jodrell Bank Gözlemevi'ndeki gökbilimciler, galaksimizin W3 (OH) bölgesinde 400 milyar kilometreden fazla uzanan devasa bir metil alkol bulutu keşfetti. Alkolden oluşan devasa bir bulut bazıları için cazip gelse de, metil alkol insanlar için toksiktir ve endüstriyel uygulamalar için kullanılıyor.
Süper yıldız kümeleri: Evrende yıldızlar birincil güç üreticileridir ve enerji uzayda nispeten bol olmasına rağmen, dünyada kesinlikle değerlidir. Bilinen en büyük yıldız, yarıçapının bin 800 ila 2 bin 100 güneş yarıçapı olduğu tahmin edilen VY Canis Majoris'tir. VY Canis Majoris, Güneş'in şu anki yerinde olsaydı, yıldızın kenarları Satürn'ün yörüngesine ulaşırdı.