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    'a inen keşif aracı dikkatleri bir kez daha uzaya çekti: Gezegenlerin fiyatı ise şoke etti

    Uzay, insanlık için her zaman bilinmeyendi. Milyonlarca ışık yılı ötesinde hayat olup olmadığı hep merak edildi. 'nın 'e gönderdiği keşif aracıyla birlikte gözler yine uzaya çevrildi. Bugün hala bilinmezliğini koruyan gezegenlerin fiyatları ise şoke etti.

    BÜLENT ERANDAÇ
    Astronomik rakam

    Uzay, insanlık için her zaman bilinmeyendi. Milyonlarca ışık yılı ötesinde hayat olup olmadığı hep merak edildi. NASA'nın Mars'e gönderdiği keşif aracıyla birlikte gözler yine uzaya çevrildi. Bugün hala bilinmezliğini koruyan gezegenlerin fiyatları şöyleydi:

    Alkol Bulutu: 2006'da Jodrell Bank Gözlemevi'ndeki gökbilimciler, galaksimizin W3 (OH) bölgesinde 400 milyar kilometreden fazla uzanan devasa bir metil alkol bulutu keşfetti. Alkolden oluşan devasa bir bulut bazıları için cazip gelse de, metil alkol insanlar için toksiktir ve endüstriyel uygulamalar için kullanılıyor.

    Süper yıldız kümeleri: Evrende yıldızlar birincil güç üreticileridir ve enerji uzayda nispeten bol olmasına rağmen, dünyada kesinlikle değerlidir. Bilinen en büyük yıldız, yarıçapının bin 800 ila 2 bin 100 güneş yarıçapı olduğu tahmin edilen VY Canis Majoris'tir. VY Canis Majoris, Güneş'in şu anki yerinde olsaydı, yıldızın kenarları Satürn'ün yörüngesine ulaşırdı.

        Alpha Centauri B: Gökyüzünde güneşimiz dışında en yakın yıldız sisteminin bir parçasıdır. 6 milyar dolar değerindedir.

        Metalik bir asteroit olan 3554 Amun asteroidinin yüzeyinin altında potansiyel olarak 20 trilyon dolar değerinde altın, demir ve nikelde 8 trilyon değerinde dolar, kobaltta 6 trilyon dolar ve platinde 6 trilyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Asteroit, 2020'de dünyanın yörüngesine teğet geçti.

        Titan gaz denizleri: Satürn'un uydusu Titan'ın göllerinde geçtiğimiz günlerde doğalgaz rezervi bulundu. Titan'daki daha büyük göllerin 130 milyar tondan fazla doğal gaz içerdiğini tahmin ediyor. Bu dünyadaki rezervden 31 kat daha fazla.

            ELMAS GEZEGEN
            Dünya'nın beş katı büyüklüğünde ve bizden 4 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Gezegenin yüksek basınçtan dolayı karbonun kristalleşerek elmasa dönüştüğü ölü bir yıldızın artığından oluşturduğu düşünülüyor. Gökbilimcilere göre gezegenin değeri tahmin bile edilemiyor.
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            Haberler Yazı Dizisi Mars'a inen keşif aracı dikkatleri bir kez daha uzaya çekti: Gezegenlerin fiyatı ise şoke etti