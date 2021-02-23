Metalik bir asteroit olan 3554 Amun asteroidinin yüzeyinin altında potansiyel olarak 20 trilyon dolar değerinde altın, demir ve nikelde 8 trilyon değerinde dolar, kobaltta 6 trilyon dolar ve platinde 6 trilyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Asteroit, 2020'de dünyanın yörüngesine teğet geçti.