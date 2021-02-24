Türkiye Uzay Ajansı, Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a imza atmak için düğmeye bastı. Yerli ve milli hibrit roketle Ay'a iniş gerçekleştirileceği açıklandı. Bu gelişme herkesi heyecanlandırdı. Ancak bu Ay-Yıldız için tanıdıktı.
Çünkü Türkler, astronomi, matematik ve tıp gibi temel bilimlere öncülük etmiş, çığır açmış bir medeniyetin mirasçıları olduğunu bir kez daha hatırlattı. İşte o çığır açan isimlerden ilki Türk astnomon Er Fergani.
Tam adı Ebû'l Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Kesîr el-Fergânî olan Türk alim, Milattan Sonra 800'de Özbekistan'ın Fergana kentinde dünyaya geldi. İlk bilgilerini ünlü bilginlerin yetiştiği Fergana'da aldı. Astronomi konusundaki bilgilerini de babasından öğrendi. Ardından Bağdat'a gitti. Kısa sürede matematik ve astronomideki bilgisini bilim çevresine kabul ettirdi.