



Abdülmecid'in mermer üzerine tuğrasını da Ayasofya'da yazıları asılı olan Türk hat sanatçısı Kazasker Mustafa İzzet Efendi işledi. Mermerin üzerine de "Devâm-ı hulleti te'yid içün Abdulmecid Hân'ın, Yazıldı nâm-ı pâk-i seng-i bâlâya Vaşington'da" (Abdulmecid Han'ın temiz adı, dostluğun devamını göstermek için, Washington'daki yüksek taşa yazıldı) ifadelerine yer verilmektedir. Anıtta diğer eyaletlerden ve dost ülkelerden gelen toplam 193 adet hediye sütun bulunuyor. Bu hediyeler devasa anıtın iç kısımlarındaki katlarda yer alıyor. Sultan Abdülmecid'in gönderdiği hediye blok ise 17. katta yer alıyor.



Anıt dünyanın en yüksek dikilitaşıdır. Uzunluğu 169,35 metredir. Toplam 36 bin 491 bloktan oluşan ve en tepesine 897 basamak kullanılarak ulaşılan anıta çıkmak için rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Ziyaretçiler, anıtın üç yanından Kongre, Beyaz Saray ve Lincoln Anıtı'nı izleyebiliyor.