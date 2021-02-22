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    'da Osmanlı Devleti izleri: ’ı gören anıtta ’in tuğrası bulunuyor

    ’nin sembolü olan Anıtı, Osmanlı izleri taşıyor. ’ı gören anıtta ’in tuğrası da bulunuyor. Tuğranın yer aldığı mermerde ise şu yazıyor: Abdulmecid Han’ın temiz adı, dostluğun devamını göstermek için, Washington’daki yüksek taşa yazıldı.

    Washington seferi

    ABD'nin kurucusu George Washington'un anısına bir anıt yapılması için 1840'da düğmeye basıldı. Robert Mills adlı bir mimar tarafından bir Mısır obeliskine benzer şekilde bir anıt tasarlandı. Anıtın temeli ABD'nin Bağımsızlık Günü'ne denk getirilerek 4 Temmuz 1848 yılında atıldı.



    George Washington

    Anıtın yapımı ödeneksizlik ve iç savaşlar nedeniyle 37 yıl sürdü. 169.29 metre yüksekliğindeki anıtta mermer, granit ve kum taşından oluşan 36.491 adet blok kullanıldı. İşte bu tarihi yapıtın içinde Osmanlı izleri de vardı.



    Anıt oluşturulurken yaşanan ödenek sıkıntılarından ötürü ABD yönetimi, anıtın yapımına katkı sağlamak isteyen eyaletlere ve dost ülkelere çağrıda bulunmuştu. Anıtta bir simgesinin bulunmasını isteyen eyaletlerden ve dost ülkelerden kendi imzalarını taşıyan hediye sütunlar ve taşlar gönderildi. ABD'nin yazısı kendisine ulaşan Sultan Abdülmecid de anıta hatıra için üzerinde yıldızlı tuğrası bulunan 60x20x152 santimetre ebadındaki blok taşı gönderdi.




    Sultan Abdülmecid'in tuğrası, ABD'deki Dikilitaş'ın 17. katında bulunuyor.



        Abdülmecid'in mermer üzerine tuğrasını da Ayasofya'da yazıları asılı olan Türk hat sanatçısı Kazasker Mustafa İzzet Efendi işledi. Mermerin üzerine de "Devâm-ı hulleti te'yid içün Abdulmecid Hân'ın, Yazıldı nâm-ı pâk-i seng-i bâlâya Vaşington'da" (Abdulmecid Han'ın temiz adı, dostluğun devamını göstermek için, Washington'daki yüksek taşa yazıldı) ifadelerine yer verilmektedir. Anıtta diğer eyaletlerden ve dost ülkelerden gelen toplam 193 adet hediye sütun bulunuyor. Bu hediyeler devasa anıtın iç kısımlarındaki katlarda yer alıyor. Sultan Abdülmecid'in gönderdiği hediye blok ise 17. katta yer alıyor.

        Anıt dünyanın en yüksek dikilitaşıdır. Uzunluğu 169,35 metredir. Toplam 36 bin 491 bloktan oluşan ve en tepesine 897 basamak kullanılarak ulaşılan anıta çıkmak için rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Ziyaretçiler, anıtın üç yanından Kongre, Beyaz Saray ve Lincoln Anıtı'nı izleyebiliyor.




        OSMANLI'NIN GİZLİ MİRASI: ÖZGÜRLÜK HEYKELİ
        ABD         New York'daki Özgürlük Adası'ndaki Özgürlük Heykeli de Osmanlı'nın gizli miraslarından biriydi. 93 metre yüksekliğindeki anıt 1860'larda Osmanlı için yapıldı. Abdülaziz'in tarafından peşinatı ödendiği halde heykelden ötürü yerel huzursuzluk çıkacağı anlaşıldı. Fransız heykeltraş Frederic Auguste Bartholdi'nin bakır ve çelikten yaptığı heykel, Paris'te bir depoya kaldırıldı. 1885'te Fransa, ABD için büyük bir heykel yaptırmak istedi.

        Hazır durumda olan heykel depodan çıkarıldı. Heykeltraş Bartholdi ve Gustave Eiffel bazı değişikliklerle heykeli yenilemişler. Heykele Singer dikiş makinelerinin kurucusu Isaac Singer'ın dul eşi Isabelle Eugenie Boyer modellik etmiştir. Özgürlük Heykeli 1884'te 350 parçaya bölünüp 214 sandık içinde New York Limanı'na ulaştırılmıştır. Parçalar, 4 ay içinde birleştirilmiş ve 1886'da heykelin açılışı yapılmıştır.



        ABDÜLHAMİD'İN ZÜMRÜDÜ WASHINGTON'DA
        Washıngton'daki Osmanlı izlerinden diğeri de Smithson Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde... Müzenin değerli taşlar bölümünde, Sultan İkinci Abdülhamid'e ait değerli zümrüt broş sergileniyor. Abdülhamid'in resmiyle birlikte sergilenen taşa ait bilgide, Sultan Abdülhamid'in bu taşı kemer tokasına taktığı belirtiliyor. Tiffany firmasının da taşı 1911 yılında bir açık artırmada satın alarak, önce toka süsü, daha sonra broş olarak tasarladığı ifade ediliyor.
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        Haberler Yazı Dizisi Washington'da Osmanlı Devleti izleri: Beyaz Saray’ı gören anıtta Abdülmecid’in tuğrası bulunuyor