ABD'nin kurucusu George Washington'un anısına bir anıt yapılması için 1840'da düğmeye basıldı. Robert Mills adlı bir mimar tarafından bir Mısır obeliskine benzer şekilde bir anıt tasarlandı. Anıtın temeli ABD'nin Bağımsızlık Günü'ne denk getirilerek 4 Temmuz 1848 yılında atıldı.
George Washington
Anıtın yapımı ödeneksizlik ve iç savaşlar nedeniyle 37 yıl sürdü. 169.29 metre yüksekliğindeki anıtta mermer, granit ve kum taşından oluşan 36.491 adet blok kullanıldı. İşte bu tarihi yapıtın içinde Osmanlı izleri de vardı.
Anıt oluşturulurken yaşanan ödenek sıkıntılarından ötürü ABD yönetimi, anıtın yapımına katkı sağlamak isteyen eyaletlere ve dost ülkelere çağrıda bulunmuştu. Anıtta bir simgesinin bulunmasını isteyen eyaletlerden ve dost ülkelerden kendi imzalarını taşıyan hediye sütunlar ve taşlar gönderildi. ABD'nin yazısı kendisine ulaşan Sultan Abdülmecid de anıta hatıra için üzerinde yıldızlı tuğrası bulunan 60x20x152 santimetre ebadındaki blok taşı gönderdi.
Sultan Abdülmecid'in tuğrası, ABD'deki Dikilitaş'ın 17. katında bulunuyor.