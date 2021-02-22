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    İşe başlamayı bildirin, cezadan kurtulun | REHBERİ

    , ekonomi sayfalarında yer alan " REHBERİ" başlıklı köşesinden sizlerden gelen vergi ile ilgili soruları yanıtlıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Takvim
    İşe başlamayı bildirin, cezadan kurtulun



    İşe başlama bildirimi vermeye mecbur olanlar kimlerdir?
    Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı,
    Serbest meslek erbabı,
    Kurumlar vergisi mükellefleri,
    Kolektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları, işe başlama bildiriminde bulunur.



    Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri hangi sürede ve nasıl yapılır?
    İşe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde,
    Vergi dairesine bizzat giderek,
    Posta ile göndererek,
    Vergi dairesine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile sistem üzerinden, 'İşe Başlama/Bırakma Bildirimi' ile yazılı olarak yapılır.



    İşe başlayan mükellefler kullanacakları defterleri ne zaman tasdik ettirir?
    İşe başlayan mükellefler işe başlama tarihinden önce, kullanacakları defterleri tasdik ettirmeye mecburdur. Elektronik ortamda tutulan defterlerin tasdik zorunluluğu yoktur.



        Mükellefler tarafından bildirilmesi gereken değişiklikler nelerdir?
        Mükellefler; bilinen işyeri adresi değişikliğini (iş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi), iş değişikliğini (yeni bir vergiye tabi olmayı, mükellefiyet şeklinde değişikliği, mükellefiyetten muaflığa geçmeyi), işletme değişikliğini (işyerlerinin sayısında meydana gelen artış veya azalışları) vergi dairesine bildirmeye mecburdur.



        İşi bırakma bildirimi vermeye mecbur olan mükellefler kimlerdir?
        İşe başlama bildirimi vermeye mecbur olan mükellefler işi bırakmayı da vergi dairesine bildirmeye mecburdur.



        Bildirimlerin yapılmaması halinde uygulanacak ceza nedir?
        İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi halinde 1'inci derece usulsüzlük cezası; vergi kanunlarında yazılı diğer bildirmelerin (değişiklik ve işi bırakma) zamanında yapılmamış olması halinde ise 2'nci derece usulsüzlük cezası uygulanır.

        Vergi ile ilgili soru ve sorunlarınızı ekonomi@takvim.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

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