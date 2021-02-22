İşe başlamayı bildirin, cezadan kurtulun

İşe başlama bildirimi vermeye mecbur olanlar kimlerdir?
Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı,
Serbest meslek erbabı,
Kurumlar vergisi mükellefleri,
Kolektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları, işe başlama bildiriminde bulunur.
Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri hangi sürede ve nasıl yapılır?
İşe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde,
Vergi dairesine bizzat giderek,
Posta ile göndererek,
Vergi dairesine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile sistem üzerinden, 'İşe Başlama/Bırakma Bildirimi' ile yazılı olarak yapılır.
İşe başlayan mükellefler kullanacakları defterleri ne zaman tasdik ettirir?
İşe başlayan mükellefler işe başlama tarihinden önce, kullanacakları defterleri tasdik ettirmeye mecburdur. Elektronik ortamda tutulan defterlerin tasdik zorunluluğu yoktur.