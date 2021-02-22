İşe başlamayı bildirin, cezadan kurtulun





Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri hangi sürede ve nasıl yapılır?

İşe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde,

Vergi dairesine bizzat giderek,

Posta ile göndererek,

Vergi dairesine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile sistem üzerinden, 'İşe Başlama/Bırakma Bildirimi' ile yazılı olarak yapılır.