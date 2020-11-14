HDP’NİN DERDİ KÜRTLER Mİ?
Her sayfası ibretlik. Terör örgütünün HDP'li başkanlar ve bizzat Kandil'den atadığı eş başkanlar marifetiyle belediyelere nasıl çöktüğü somut belge ve bilgilerle anlatılıyor.
Kitabı okurken HDP'li belediyelerin vatandaşa hizmet diye bir derdinin olmadığını görüyorsunuz. Kadim şehir Yüksekova'da yakın döneme kadar içme suyu ve kanalizasyon hattı bile olmadığını ve 'Kayyım' diye hedef gösterilen görevlendirilmiş belediye başkanları döneminde vatandaşın bu hizmete kavuştuğunu söyleyeyim.. Gerisini siz anlayın… Peki HDP'li başkanlar ne yapmış bu belediyelerde? İlginç bir şekilde kayyımların başlattığı ne kadar sosyal belediyecilik uygulaması varsa kaldırmışlar. Özellikle kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılmalarını sağlayacak kurs ve eğitim merkezlerini süratle kapatmışlar!
Belediyeler örgüte militan bulmak, maddi kaynak temin etmek ve dağ kadrosundaki elemanların yakınlarına şehirlerde istihdam sağlamak için kullanılmış.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu kitapçıktan birer tane CHP lideri Kılıçdaoğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener'e yollamalı. Pek ümidim yok ama belki okurlar ve sahip çıktıkları HDP'li başkanlarının stratejik hedeflerinin ne olduğunu anlarlar.
Gelelim kitapçığın ayrıntılarına… *HDP, 2019 yerel seçimlerinde 3'ü büyükşehir, 27'si büyükşehir ilçe, 5'i il merkezi, 13'ü ilçe merkezi, 11'i belde olmak üzere toplam 59 belediye kazandı.
*HDP'li başkanlar işe belediyelerde çalışan şehit yakınlarını kapının önüne koyarak başladı. Mardin, Hakkari, Kayapınar, Kulp, Sur, Derik, Kızıltepe, İpekyolu ve Muradiye belediyelerinde ilk etapta 20 şehit yakını ve gazi işten çıkarıldı. 28'inin yeri değiştirildi. Örgüt boşalan kadroları terör örgütü mensuplarının yakınlarıyla doldurdu.
*HDP'li başkanlar milli bayramlara kasıtlı olarak katılmadı. Ölen teröristler için yapılan tüm etkinliklerde boy gösterdiler.
*Cadde, sokak ve bulvarlara terör suçlularının adları verildi.
*Diyarbakır'da imar planlarında 'Park ve Dini Tesis' alanı olarak planlanan ve 5 adet cami inşası için öngörülen araziler meclis kararıyla plan değişikliğine tabi tutuldu.
* Kitap kahveler ve millet kıraathaneleri kapatıldı.
*Talaytepe Spor Salonunda bulunan Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı posterleri indirildi.
*Yardıma muhtaç yaşlılara yönelik evde bakım hizmetleri durduruldu.
*Önceki dönemde hizmete sunulan engelli bireylere yönelik eğitici, öğretici ve hobi amaçlı kurs ve etkinlikler iptal edildi. Tüm mesleki ve genel kurslar kapatıldı.
*Mardin'de 'Hoşgeldin Bebek' 'Topu olmayan kalmasın' ve 'Okumak sizden, kalem-defter belediyeden' projeleri iptal edildi. Halkla İlişkiler biriminin gerçekleştirdiği taziye ziyaretleri, engelli ziyaretleri, çölyak hastalarına gıda kolisi yardımı ve tüm yardım çalışmaları durduruldu.
*Kadınların ekonomik ve sosyal gelişimini desteklemek için kurulan Amber Kadın Dayanışma ve Kurs Merkezi kapatıldı.
*Kent A.Ş'de görev yapan 10'u şehit ve gazi yakını, toplam 172 personel işten çıkarıldı.
*Haftada 40-50 vatandaşa hizmet verilen Evde Sağlık ve Hasta Nakil Projesi iptal edildi.
*Hakkari'de kadın ve gençlik merkezleri kapatıldı.
*Kentteki öğrencilerin sınavlara hazırlanması için açılan eğitim merkezi kapatıldı.
*Bismil'de vatandaşları sağlık kuruluşlarına ücretsiz taşıyan servisler kaldırıldı.
*Kızıltepe'de kadın merkezleri kapatıldı.
*Kayapınar'da her yıl binlerce öğrenciye hizmet veren Bilgi Evleri ve Engelsiz Yaşam Merkezi kapatıldı.
*Savur'da örgütün dağ kadrosundaki kişilerle akrabalık bağı olan 41 kişi işe alındı.
*Kulp'ta yaşlı, engelli, ağır hastalara hizmet veren sosyal hizmet aracıyla, anaokulu öğrencilerini taşıyan bir servis aracı iptal edildi.
*İpekyolu'nda kız çocukları için ücretsiz verilen kurs ve eğitimler sonlandırıldı.
Sonra ne mi oldu? Devlet bu gidişata 'dur' dedi. Görevlendirilmiş belediye başkanları iş başı yaptı.
* HDP'li başkanlardan 6.3 milyar lira borçla aldıkları belediyelerde şu ana kadar 1.7 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiler. Üstüne 1,5 milyar lira da borç ödediler.
*Açtıkları 22 kadın kültür merkezinde 424 kurs gerçekleştirildi. Bu kurslardan 55 bin 948 kadın faydalandı.
*172 kilometre sıcak asfalt – 2 bin 245 kilometre stabilize yol, 710 kilometre içme suyu şebekesi, 61 adet içme suyu kuyusu , 13 adet içme suyu ve atık su arıtma tesisi, 430 km. kanalizasyon şebekesi, 229 adet aile çay bahçesi ve çocuk parkı, 198 taziye evi ve bakımı yaptılar. 431 bin 473 ağaç diktiler.
Bu rakamlar ne çok şey anlatıyor değil mi?
HDP üst yönetimi ve PKK'nın derdi kesinlikle Kürtler değil… Başka bir hesapları var… Bir de o hesabı gördükleri halde sırf siyasi emelleri için safa yatanlar var… Allahtan millet her şeyin farkında…
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