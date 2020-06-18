Kandil bir matematik meselesi
Üst düzey bir güvenlik yetkilisinin ifadesiyle "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" bu mücadele sürecek.
Kandil'le beraber içerdeki ve dışardaki uzantılarını da panikleten bu süreç 24 Temmuz 2015'te başladı.
Terör örgütü için sonun başlangıcı anlamına gelen o tarihte 100'den fazla uçakla örgütün aktarma bölgesi olarak kullandığı Şemdinli-İkiyaka Dağları bölgesi ve Irak sınırlarındaki üslerine müdahale edildi.
15 Aralık 2015'te başlayan Çukur operasyonları… 15 Temmuz'dan sadece 39 gün sonra 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı… 20 Ocak 2018 Zeytin Dalı Harekatı.
Pençe 1-Pençe 2- Pençe 3 harekatları..
Barış Pınarı, Pençe Kartal ve komandolarımızın Haftanin'e girdiği Pençe-Kaplan harekatları.
Bir süredir Sincar'ı ikinci Kandil haline getirmeye çalışan PKKYPG'ye darbe üstüne darbe indiriyor Mehmetçik.
Irak sınırlarında dağlardan ovalara doğru 25-30 kilometre içeri süpürülen teröristlerin attığı adım, aldığı nefes bile takip ediliyor.
Ve Kandil'deki terör baronları için çember giderek daralıyor. Güvenlik kaynakları "Kandil bir matematik meselesi. Denk geldiği anda her türlü şey yapılır" diyor.
DARBE İDDİALARI
Türkiye tarihi aynı zamanda bir darbeler tarihi… 15 Temmuz ihanetinin üzerinden 4 yıl geçti ama darbe iddiaları hiç gündemden düşmedi.
Güvenlik kaynaklarına göre yeni bir darbe iddiasını doğrulayacak somut bir veri yok. Ama dikkatli olmakta, uyanık kalmakta fayda var.
14 Temmuz günü de somut bir işaret yoktu. Gözümüzü dört açarak her anlamda gelişmelere bakıyoruz.
Ve hiçbir savaşın bir önceki savaşın kurallarına göre gerçekleşmediği gerçeğini aklımızdan çıkarmıyoruz.
FETÖ RAKAMLARI
Türk Silahlı Kuvvetlerinde OHAL sürecinde 23 bin 741 personel ordudan atıldı.
15 Temmuz'dan bugüne ihraç edilen FETÖ'cü sayısı 16 bin 692.
Milli Savunma Bakanı'nın imzasıyla ihraç edilenlerin sayısı 4 bin 677.
FETÖ'den açığa alınan ve ihraç işlemleri devam eden kişi sayısı 4 bin 49.
İhraç edildikten sonra FETÖ ile ilişkisi olmadığını yargıda kanıtlayıp dönenlerin sayısı 464.
Emekli olduktan sonra FETÖ bağlantısı tespit edilen ve rütbeleri alınarak er olan kişi sayısı bin 179 TSK'daki FETÖ mücadelesi kararlılıkla sürdürülüyor.
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