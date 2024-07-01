SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar İsmail Çağlar Acil destek lazım
İsmail Çağlar

İSMAİL ÇAĞLAR

ismail.caglar@takvim.com.tr
Tarihi 1 Temmuz 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Acil destek lazım

SICAKLIKLARIN artması ile maalesef orman yangınları tekrar kendini hatırlatmaya başladı.
Yangınların neden kaynaklandığı ve ne yapılması gerektiğiyle ilgili bir tartışma devam ediyor. Bazı uzmanlar Akdeniz ikliminde bu yangınların kötü ve fakat tabii bir durum olduğunu söylüyor. Aynı uzmanlar yanan alanların da hemen ağaçlandırılmaması, bölgenin tabi seyri içerisinde 5-10 yıl içerisinde kendiliğinden ağaçlanacağını ifade ediyor.
Tartışmanın o kısmını uzmanlara bırakalım ve biz yangın süreçlerinin sosyal ve siyasi boyutlarına odaklanalım. Kuşadası'nı tehdit eden son orman yangınının sosyal medya yansımalarını takip etmeye gayret ettim. 100-200 takipçisi olan bir kızcağız paylaşım yapmış;
"Yangın çok büyük. Acil destek gelmeli" Hanım kızımız bu paylaşımda ayrıca cumhurbaşkanlığından itfaiyeye kadar çeşitli kurumları etiketlemiş. Bir an için düşündüm;
Orman Genel Müdürlüğü, İtfaiye, AFAD, Çevre Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı... Bunların sayısız yöneticileri, orman mühendisleri, ömrü orman yangını ile geçmiş uzman itfaiyeciler, sair mühendis, uzman ve teknikerler...
Acaba paylaşımı yapan hanım kızımız ne düşündü? Bu kadar uzman acil destek gerektiğini anlayamadı. Bari ben söyleyeyim de ormanı kurtarsınlar diye mi düşündü! Ya da bu kadar kişi hain, çürümüş, yozlaşmış ve orman yangını umurlarında değil. Ben 200 takipçime paylaşım yapayım da kamuoyu oluşsun mu dedi!
Adına hamakat mı, iyi niyet mi, manipülasyon mu diyeceğimi bilemediğim bu hal sanırım Gezi Kalkışması ile hayatımıza girdi.
Hatırlayın kalkışma esnasında da muzaffer bir komutanın ordularını yönettiği gibi sosyal medyadan kalkışma yöneten aklıevveller vardı; felanca sokağa destek gerekiyor, filanca sokakta TOMA var, şurada acil internet lazım...
Ciddi ciddi sosyal medyadan isyanı kumanda ettiğini ya da müthiş bir uzmanlık isteyen orman yangını söndürme sürecini yönettiğini düşünenler var.
Düşünsenize itfaiyeciler, orman mühendisleri, AFAD uzmanları toplanmış. Yangının çıktığı noktayı, yayılım yönünü, rüzgarı, nemi, havanın sıcaklığını, toprak yapısını, topoğrafyayı hesap etmişler. Ve bir karara varmışlar; şu bölgenden şu saatte şu şu metotlarla bir müdahalede bulunalım. O sırada önlerine bir tweet düşüyor; Acil Destek Lazım!!!
İlahi beyaz Türk özentisi...
Sen çok yaşa! Ne sana ne ormana bir şey olmasın!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Diyanet'i kim savunmalı? 15 Haziran 2024, Cumartesi Başarısızlığa değil başarıya odaklanmak 10 Haziran 2024, Pazartesi FETÖ’nün özeleştiri senaryosu 07 Haziran 2024, Cuma Sokak köpekleri ve siyaset 03 Haziran 2024, Pazartesi
4 sene evvel evlenmişlerdi! Gupse Özay ile Barış Arduç’un kızlarından tatil pozu! Jan Asya 24 aylık oldu! ’’Babaya hiç mi benzemez...
4 sene evvel evlenmişlerdi! Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızlarından tatil pozu! Jan Asya 24 aylık oldu! ''Babaya hiç mi benzemez..."
98. Gazi Koşusu’nu Dragon Flame kazandı!
Gazi Koşusu nefes kesti!
1997-2005 yıllarında işe başlayan yaşadı! 10-11-12-13-15 yıl primle garanti emeklilik fırsatı
10-11-12-13-15 yıl primle garanti emeklilik fırsatı!
Bursa’da anız yangını! Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de olduğu ormana sıçramıştı | Kontrol altına alındı
Bursa'da anız yangını!
48’lik sunucu tek metotla makine gibi yağ yaktı! 2 yılda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti; Çörek otu yağı ile...
2 yılda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti!
SON DAKİKA