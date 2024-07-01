İsmail Çağlar

SICAKLIKLARIN artması ile maalesef orman yangınları tekrar kendini hatırlatmaya başladı.

Yangınların neden kaynaklandığı ve ne yapılması gerektiğiyle ilgili bir tartışma devam ediyor. Bazı uzmanlar Akdeniz ikliminde bu yangınların kötü ve fakat tabii bir durum olduğunu söylüyor. Aynı uzmanlar yanan alanların da hemen ağaçlandırılmaması, bölgenin tabi seyri içerisinde 5-10 yıl içerisinde kendiliğinden ağaçlanacağını ifade ediyor.

Tartışmanın o kısmını uzmanlara bırakalım ve biz yangın süreçlerinin sosyal ve siyasi boyutlarına odaklanalım. Kuşadası'nı tehdit eden son orman yangınının sosyal medya yansımalarını takip etmeye gayret ettim. 100-200 takipçisi olan bir kızcağız paylaşım yapmış;

"Yangın çok büyük. Acil destek gelmeli" Hanım kızımız bu paylaşımda ayrıca cumhurbaşkanlığından itfaiyeye kadar çeşitli kurumları etiketlemiş. Bir an için düşündüm;

Orman Genel Müdürlüğü, İtfaiye, AFAD, Çevre Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı... Bunların sayısız yöneticileri, orman mühendisleri, ömrü orman yangını ile geçmiş uzman itfaiyeciler, sair mühendis, uzman ve teknikerler...

Acaba paylaşımı yapan hanım kızımız ne düşündü? Bu kadar uzman acil destek gerektiğini anlayamadı. Bari ben söyleyeyim de ormanı kurtarsınlar diye mi düşündü! Ya da bu kadar kişi hain, çürümüş, yozlaşmış ve orman yangını umurlarında değil. Ben 200 takipçime paylaşım yapayım da kamuoyu oluşsun mu dedi!

Adına hamakat mı, iyi niyet mi, manipülasyon mu diyeceğimi bilemediğim bu hal sanırım Gezi Kalkışması ile hayatımıza girdi.

Hatırlayın kalkışma esnasında da muzaffer bir komutanın ordularını yönettiği gibi sosyal medyadan kalkışma yöneten aklıevveller vardı; felanca sokağa destek gerekiyor, filanca sokakta TOMA var, şurada acil internet lazım...

Ciddi ciddi sosyal medyadan isyanı kumanda ettiğini ya da müthiş bir uzmanlık isteyen orman yangını söndürme sürecini yönettiğini düşünenler var.

Düşünsenize itfaiyeciler, orman mühendisleri, AFAD uzmanları toplanmış. Yangının çıktığı noktayı, yayılım yönünü, rüzgarı, nemi, havanın sıcaklığını, toprak yapısını, topoğrafyayı hesap etmişler. Ve bir karara varmışlar; şu bölgenden şu saatte şu şu metotlarla bir müdahalede bulunalım. O sırada önlerine bir tweet düşüyor; Acil Destek Lazım!!!

İlahi beyaz Türk özentisi...

Sen çok yaşa! Ne sana ne ormana bir şey olmasın!