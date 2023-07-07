Sanatçılar ve soytarılar

YAZ mevsimi geldi. Konserler ve eğlenceler başladı. Sahnede pek muhalif şarkıcılarımız var.

Hani seçimden önce birbiri ardına Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapanlar. Pekâlâ destekleyebilirler.

Aralarında benim de olduğum farklı meslek gruplarından milyonlarca kişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekledi ve bunu kamuoyu ile paylaştı. Yani şarkıcının birisi de Kılıçdaroğlu'nu destekleyebilir ve bunu açıklayabilir.

Sorun bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aşağılar bir tavırla, toplumu geren, gerçeğe aykırı beyanlarla yapmaları. Öncelikle kendilerini "sanatçı" diye isimlendiriyorlar, "sanatçıyız öyleyse muhalif olmalıyız" diyorlar. Sanatçının muhalif olması ne anlama gelir, oradan başlamak lazım.

Anlayacak bir entelektüel kapasiteleri yok ama mümkün olduğunca indirgeyip kısaca açıklayalım.

"Sanatçı muhalif olur" önermesindeki "muhalif" kelimesi ve onun bu bağlamdaki zıddı olan "iktidar" kelimesini çok yüzeysel ve gündelik siyasetteki anlamı ile anlıyorlar. Daha fazlasını anlayacak bir derinlikleri olmadığı için kavramı en sığ anlamı ile yani "daha çok oy alan" ve "daha az oy alan" anlamı ile anlıyorlar.

Sol jargona dayanan bu önermenin sanatçıya yüklediği muhalefet pozisyonu en çok oy alan partiye değil toplumdaki yerleşmiş değerlere karşı eleştirel olmak anlamına gelir.

Mesela günden güne artan göçmen ve mülteci karşıtlığına muhalif olmak; kültür sanat alanını piyasalaştıran iktidar odaklarına muhalif olmak; çok uluslu medya şirketleri tarafından topluma pompalanan -LGBT sapkınlığı dahil- tüketim ideolojilerine karşı olmak... Yani Bodrum'da, Alaçatı'da, Çeşme'de, Marmaris'te konser verdikleri gece klüplerini, beachleri, lüks otelleri dolduran kitlenin çıkarlarına karşı olmak... Var mı sizde öyle bir muhaliflik?

Yok, olamaz çünkü sanatçı değiller.

Estetik bir şey üretemiyorlar ki sanatçı olsunlar. Üstelik bu beğeninin göreli alanına girmeyen, objektif bir yargı. Bendeniz mesela resim yapamıyorum. Öyle bir kabiliyetim yok, emek de sarfetmedim, ilgim de yok. Benim ressam olmadığım nasıl tartışmaya kapalı, objektif bir gerçeklikse bu tayfanın da sanatçı olmadığı o kadar yalın ve net bir gerçeklik. Dakikada belli bir vuruşun üzerine çıkan ritmik bir gürültü eşliğinde vücutlarının muhtelif uzuvlarını göstererek ve sallayarak, kandaki alkol miktarı çoktan belli bir seviyeyi geçmiş ve aklı uyuşmaya başlamış kişileri eğlendiren kişilere sanatçı denemez. Olsa olsa eğlendirici filan denmesi lazım.

Turizm sektöründe animatör diyorlar, eskiden de soytarı denilirdi. Bugün "sen soytarısın" desen hakaret davası açarlar ama gerçek bu! Ortalama bir soytarının – haydi daha yumuşak ifade edelim- eğlendiricinin de ayrıca bir meziyeti yoksa entelektüel olarak pek de derin olmasını beklemeyiz.

Kendi ilgisi vardır, kitap takip eder, sorar araştırır orası ayrı.

Ama eğlendirici olmak entelektüel olmak anlamına gelmez. Dolayısı ile sokaktaki diğer insanlardan farklı, ileri ve isabetli bir siyasi tahlil meziyetleri; iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini, doğru ile yanlışı ayırt etme ehliyetleri yoktur. Dolayısı ile siyasi tercihlerini açıklayamazlar – değil tabiki! Açıklarlar efendim ama bilgiç bilgiç biz sanatçıyız, topluma örneğiz, eleştireliz, muhalifiz tavırlarına bürünüp üstten üstten konuşamazlar.

Yaparlarsa ne olur, biz de onlara sanatçı değil soytarı yani eğlendirici olduklarını hatırlatırız!