Kürtler ne ister?
HDP'nin kapatılma ihtimaline karşı PKK'nın kurduğu yedek parti. Adı Yeşil Sol ama işlevi PKK. Sakın önemli olan işlevi demeyin adı da çok şey söylüyor.
Onca asker, polis, sivil genç, yaşlı, çocuk masumun kanına girmiş olmanın dışında PKK'nın en büyük günahı Kürtleri sömürmek, onların siyasi taleplerini önce anakronik Türk solunun sonra da sınır ötesi egemenlerin değirmenine su taşımaktır. PKK, Kürtleri Türk solunun anlamsız fantezilerine meze yapar.
Bırakın geniş toplum kesimlerinin dikkatini çekmeyi, daha kendi birinci derece akrabasını, komşusunu, yakın çevresini ikna edemeyen solcu zırvaları PKK sayesinde kitleselleşir. Şüphesiz bu hizmetin bir de geri dönüşü olacaktır.
Türk solu PKK'ya olan borcunu terörü görmezden gelerek öder. Zaten "devrimci şiddet" sol tarafından kutsanır. PKK'nın ayrılıkçı terörünü de allayıp pullamakta bir sıkıntı çekmezler. Böylece Kürtlerin kitleselliği ve siyasal enerjisi solun mütemadiyen bölündüğü iki tek atılan masaların mezesi haline gelir. PKK Kürtleri içeride sola pazarlarken, dışarıda satılığa çıkardığı tezgâhı Yeşil Sol Parti tercihi anlatıyor. Sünni kimliğinin kendini diğer kimliklerden üstün tutma çabasına son vermek; lezbiyen, gay, biseksüel, translara yasal güvence sağlamak; seks işçiliğinin bir meslek olarak kabul edilmesi; eşcinsel evliliklere izin verilmesi ve daha bir sürü zırva... Belki de binlerce Kürt'ün sandığa gidip oy vereceği Yeşil Sol Parti'nin programında öne çıkan parçalar... Bir zamanlar bu ülkede "Kürtler ne ister?" diye sormak pek modaydı. Bu soru hem Türkleri hem de Kürtleri oldukça rahatsız ederdi.
Bir an için soruyu bir daha soralım.
Kürtlerin talebi olarak dillendirilen her şeyin makul ve meşru olduğunu kabul edelim. Olmaz ya, oldu varsayalım.
Bu fantastik durumda bile Kürtlerin isteklerinin arasında Yeşil Sol Parti'nin programındakiler yok! Kürtlerin en büyük talihsizliği de bu olsa gerek. Kendilerini sapıklığa, ahlaksızlığa, egemenlerin kitleleri daha kolay kontrol edebilmek için aileyi ortadan kaldırma planlarına meze eden eli kanlı bir terör örgütü. Kürtler bu tasalluttan özgürleşmeli. Soldan, onun zırvalarından, beynelmilel tahakküm ağlarından, sapkın amaçlarından, akşam geniş ailesi ile bir sofranın etrafına oturduğunda ağzına dahi almayacakları türlü sapıklıkların siyasi taşıyıcılığını yapmaktan kurtulmalı. Bence böyle.
Sana Kürtler adına konuşma hakkını kim veriyor, diyebilirsiniz. Emin olun ehl-i sünnet vel cemaat bir Türk olarak Kürtler hakkında konuşmaya Yeşil Sol Parti'den daha fazla hakkım var!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Bilge ile şovmen 13 Mart 2023, Pazartesi ÇOK garip günlerden geçiyoruz. Bir tarafta asrın felaketinin kolay kapanmayacak yaralarını sarmakla meşgulüz. Enkazlar,...
- İddia gerekir 11 Mart 2023, Cumartesi MUHALEFETİN "ortak adayı" Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ortak aday kelimesini tırnak içinde kullandım çünkü şekil olarak...
- Dağılmadılar; kaybettiklerini ilan ettiler 06 Mart 2023, Pazartesi BEKLEDİĞİ üzere masa dağıldı. Ve tabii ki bu sürpriz olmadı. Evet siyaset bir matematik ve mühendislik değildir....
- İyilik her yerde 03 Mart 2023, Cuma İNSANOĞLU bir hareketi ile çok yükseklere çıkarken başka bir işi ile de hayvandan aşağıya yuvarlanabiliyor. Deprem...
- Akıllı seçmen kararını verecektir 27 Şubat 2023, Pazartesi HANİ derler ya, küpün içinde ne varsa dışına o sızar, diye... Türkiye asrın felaketi olarak adlandırılan, Kahramanmaraş...