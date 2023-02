Akıllı seçmen kararını verecektir

HANİ derler ya, küpün içinde ne varsa dışına o sızar, diye...

Türkiye asrın felaketi olarak adlandırılan, Kahramanmaraş merkezli ikiz depremlerle sarsıldığından beri siyasetçilerin verdikleri tepkiler, olur da seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarına dair fikir veriyor. Bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan var... İlk günden beri gündeminde sadece deprem felaketinin yaralarını sarmak var. Seçime dair bir açıklama bile yapmadı. Geçen sürede ya deprem bölgesindeydi, ya koordinasyon toplantısında ya da taziye için gelen yabancı liderlerle görüşmede.

Afetin büyüklüğünden kaynaklanan bazı aksaklıkların olduğunu zaten kendisi de açık yüreklilikle ifade etti.

Bunun yanında enkazın kaldırılması ve bir an önce depremzedelere verilecek kalıcı konutların inşaatına başlanabilmesi için çabalıyor.

Çarşamba günü partisinin grup toplantısı var. Orada siyasi mesaj vermesi, seçim tarihi hakkında konuşması, muhalefetin ölçüsüz eleştiri ve iddialarına cevap vermesi bekleniyor.

Muhalefet cephesinde ise depremin ilk anından itibaren bir siyasi istismar çabası dikkat çekiyor.

Kılıçdaroğlu deprem bölgesine set kurup video çektiğinde, içinde bol bol saray geçen cümleler kurduğunda depremzedelerin yardım çığlıkları devam ediyordu.

Depremi ve enkaz altındaki vatandaşlarımızı siyasi bir avantaj olarak gördü. Ekonomik kriz çıksa da Erdoğan seçim kaybetse diyen zihniyet, Erdoğan bu kadar büyük bir yıkımdan sonra seçim kazanamaz diye düşünmeye başladı.

Bugün gelinen noktada ise her zamanki gibi yapılanı eleştirmekle ve kısır iç kavgalarla meşguller. Enkazların bu kadar hızlı kaldırılmaması gerekiyormuş.

Çünkü çevreye zarar verebilirmiş.

İlgili kurumlar enkazın çevreye zarar vermeden nasıl kaldırılacağı ile ilgili teknik açıklamalar yapıyorlar.

Ancak muhalefetin ağzından "enkazı kaldırmayalım"dan başka cümle çıkmıyor. Sonra kalıcı konutların temelinin atılmasını eleştiriyorlar.

Çok hızlı hareket ediliyor, önce zemin etüdü yapılması gerekiyor, diyorlar. Kalıcı konutları TOKİ yapacak. Şimdiye kadar zemin etüdü yapmadan değil bina kümes inşa etmemiş TOKİ ve yaptığı bütün evler depremden sıfır hasarla kurtulmuş. Ama muhalefet hala yapılmasın diyor. Tabii ki şaşırtıcı değil. Çünkü aynı zihniyet daha önce kentsel dönüşüme de karşı çıkmıştı. Türkiye'nin her yerinde ve Hatay'da. Muhalefet Hatay'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını engellemeseydi belki bugün binlerce insan hayatta olacaktı.

Siz bakmayın muhalefetin her seçim mağlubiyetinde seçmene cahil, akılsız, aptal dediğine. Bizim seçmen akıllıdır. Durumu değerlendirir.

Kendisi için neyin iyi neyin kötü olduğunu bilir. Hesap kitap yapar ve oldukça stratejik oy verir. Şimdi seçmen her küpün dışına ne sızdırdığına bakıyor. Siyasetçilerin depreme verdikleri tepkileri tartıyor, biçiyor. Bugün bunları yapan kişilerin yarın Cumhurbaşkanı olduğunda kalıcı konutlar, depremin yaralarının sarılması, ekonomik yükünün taşınması gibi konularda ne yapıp ne yapmayacağını hesap ediyor.

Bugüne bakıp yarın ne olacağını anlıyor ve oyunu ona göre kullanıyor.