Kılıçdaroğlu ortada kalır mı?

Kılıçdaroğlu kendince emin adımlarla Cumhurbaşkanı adaylığına ilerliyor. CHP'lilerin yaptığı "isteriz tabi" temennilerinin yerini "bizim adayımız Kılıçdaroğlu" dayatmaları aldı. Üstelik bu kurumsal bir tutum. Altını çize çize Kılıçdaroğlu'nun gönüllerin değil CHP'nin adayı olduğu açıklanıyor. Tercümesi şu; ey 6'lı masadaki ortaklarımız. Biz genel başkanımızdan başkasını kabul etmeyiz.

Şimdiye kadar hep masanın diğer ortaklarının CHP'ye mecburiyeti konuşuldu. DEVA'nın, Gelecek'in, Saadet'in, Demokrat Parti'nin hali meydanda. Aldığı oy itibariyle azıcık da olsa ele gelir bir İYİ Parti var. Bir ara onların da baraj sorunu vardı. Ancak son günlerde anketler ve yorumcular barajın üstüne çıktığını söylüyor. 6'lı masada CHP'ye mecbur olmayan tek aktör İYİ Parti. Peki bu durum muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağını ve hatta 6'lı masanın akıbetini nasıl belirler?

Soruya cevap vermek için İYİ Parti'nin oylarını nasıl arttırdığına bakmak lazım. İYİ Parti kendini sadece AK Parti'ye değil CHP'ye alternatif olarak da konumlandırıyor. Özellikle PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'ye karşı tutum konusunda CHP'den ne kadar mümkünse o kadar ayrışmaya çalışıyor. Ne kadar mümkünse diyorum çünkü HDP 6'lı masanın bir gerçeği. Kimse HDP'ye açıktan tavır alamaz, HDP karşıtlığı yapamaz. En fazla susar ve üç maymunu oynar. İYİ Parti de böyle yapıyor. Özellikle Akşener bu konularda pek konuşmuyor. Ancak bu sessizlikte HDP konusundaki tutumunun CHP'den farklı olduğunu anlatmaya yetecek kadar hamle yapıyor. Tezkerelere evet oyu veriyor, arada sırada 1-2 İYİ Partili isim açıklama yapıyor. Bunlar HDP'yi küstürmeyecek ancak CHP'nin HDP ile göbek bağından rahatsız olan seçmeni İYİ Parti'ye çekmeye yetecek hamleler. Sonuçta CHP yerinde sayarken hatta belki gerilerken İYİ Parti ilerliyor.

Bu tespitin üstüne Akşener'in Mansur Yavaş'la yakınlaşmasını koyun. İşte CHP bu ortamda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatıyor. Şimdi insan ister istemez soruyor; acaba İYİ Parti ustaca bir hamle ile CHP'nin altından 6'lı ittifak halısını çeker mi? Terörle mücadele konusunda biraz da zorlayarak bir kriz çıkartıp ittifakı bozar mı? CHP'yi HDP ile baş başa bırakıp diğer partilerle ve Yavaş gibi başka figürlerle yola devam eder mi? Bir de becerebilip ayrışmanın nedeni olarak, CHP-HDP yakınlaşmasının yanına Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceğini bile bile sırf koltuk hırsı uğruna adaylık dayatması yaptığı algısını eklerse işin rengi baya bir değişir. Belki de 6'lı ittifakın diğer partileri CHP'ye zannettiğimiz kadar muhtaç değildir. Bekleyelim bakalım daha neler göreceğiz.