İngiliz İpi

Eskiler anlatırlar, bir söz varmış; asılacaksan İngiliz ipi ile asıl. Ülkenin doğru düzgün ip bile üretmediği günlerdeki halimizi anlatıyor. Şüphesiz Türk'e yakışmayan bir hal. Ama gerçek; acı ama gerçek! Ülkemiz öyle günleri maalesef yaşadı. Toplu iğne üretemediğimiz, 70 sente muhtaç olduğumuz, asılmak için İngiliz ipi aradığımız günler…

Tam da bunun için Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2022'de görücüye çıkması önemli bir kırılma noktasıdır. Başı sonu bir araba diye bakabilirsiniz. Hatta bazı aklı evveller gibi şurası yerli değil, burası dışarıda üretiliyor diye kulp takmaya yeltenebilirsiniz. Daha ileri gidip "Bize ne arabadan. Sanki bedava mı dağıtacaklar. Birileri üretecek ben de para verip alacağım" denebilir.

Ancak 70 sente muhtaç olan, İngiliz ipi arayan, toplu iğne üretemeyen günlerden bugünkü otomobil teknolojisin en az 10-15 yıl ötesine geçip mobil yani hareketli bir bilgisayar üretmek nereden bakarsanız bakın büyük bir iştir. Ülkenin üretemeyen haline üzülmeyenler için bir şey ifade etmez belki. Ama bu ülkenin makul çoğunluğu için önemli. Çünkü onlar herhangi bir teknolojik gelişme, ileri seviye üretim, gelişmiş sanayi ürünü gördüklerinde hayran hayran bakmadılar. Bu ürünleri üreten çoğu batılı ülkelere aşağılık kompleksine bulanmış bir hayranlıkla tutulmadılar. Yapılan işi takdir ettiler. Yiğidi öldürüp hakkını verdiler. Bir taraftan da burunları sızladı. Keşke benim ülkem de yapsaydı, dediler. Bizim ne eksiğimiz var, diye sordular. Onlar da insan, onlar yapıyorsa biz de daha iyisini yapabiliriz, düşüncesinde oldular.

İşte TOGG'un hikayesi tam olarak budur. Evet, biz de daha iyisini yapabiliriz ve yaptık. Hatta bu bir otomobil değil mobil elektronik bir cihazdır dedik ve otomobil fuarında değil dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarında görücüye çıkardık. Biz de karınca kararınca bir şey yapıyoruz, pazarda ufak da olsa bir yere talibiz, demiyoruz. Tüm dünyaya ilan ediyoruz; En iyisini yapıyoruz, mevcut otomobil teknolojisinin 10-15 yıl ötesine geçiyoruz. İddialıyız yani! Bize de bu yakışır!

Ve evet bu bir siyasal meseledir. Nasıl ki başı sonu bir otomobil değilse, basit bir otomobil üretme işi de değildir. Siyasal bir meseledir çünkü "bizden bir şey olmaz" diyerek aklını, fikrini, gönlünü, yönünü batıya çevirmiş olanlarla, "bizden alası olur" diyerek çalışanların; gayret edenlerin; alın teri dökenlerin; ayakları bu ülkeye basanların; aklı, fikri ve gönlü burada olanların mücadelesidir.