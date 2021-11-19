AK Parti’nin İletişimi O Kadar Da Zor Bir İş Değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çarşamba günü partisinin grup toplantısında daha önce İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan 2 dakikalık bir videoyu milletvekillerine tekrar izletti. Video AK Parti döneminde özellikle de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde yapılan icraatları anlatıyordu. Tabiiki AK Parti döneminde yapılan icraatlar iki dakikalık videoya sığmaz. Zaten İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video da yeni bir yöntemle bu gerçeği yani AK Parti icraatlarını saymanın bile ne kadar zor olduğunu anlatıyor.

Videoda ilk önce "yaptık" kelimesi ile biten cümleler normal konuşma hızının 2-3 kat sürati ile yapılanları anlatıyor. Her icraatı tek tek saymak belki de saatler süreceği için sadece genel başlıklara değiniliyor; Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, 369 Millet Bahçesi'ni, tohum gen bankasını, milli roketi, yerli otomobili, İHA'ları …. YAPTIK!

Daha sonra yine hızlandırılmış biçimde "kurduk" kelimesi ile biten cümleler geliyor; uzay ajansı, kutuplarda araştırma merkezi… KURDUK!

Liste uzayarak ve hızından bir şey kaybetmeden devam ediyor; hastane sayısını, derslik sayısını, okullaşma oranını, spor tesislerini, ihracatı, döviz rezervini, tarımsal üretimi… ARTTIRDIK!

Yapılıp edilenler anlatıldıktan sonra aynı takip etmesi dahi zor süratle "azalan" olumsuzluklar anlatılıyor: hava kirliliğini, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını, trafik kazalarını, enerjide dışa başımlılığı… AZALTTIK!

Video "bitirilenlerin" anlatıldığı son bölümle nihayete eriyor; başörtüsü yasağını, FETÖ'yu, İMF borcunu, enerji kesintilerini.. BİTİRDİK!

Videoyu Cumhurbaşkanlığı'nın ve İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Benim bu yazıda uzun uzun bu videodan bahsetme sebebim ise dönem dönem gündeme gelen "AK Parti'nin iletişim sorunu" iddiaları/meselesine dair birkaç söz söylemek. Video bize bir iletişim sorunu olup olmadığını ya da varsa nasıl çözüleceğini çok güzel anlatıyor. Muhalefet çokça toplumu kandıran ajans çalışması yapıyor. Somut hizmetlere harcanması gereken para halkla ilişkilere harcanıyor, ajanslara aktarılıyor. Ortada 5 kuruşluk icraat yok ama yüzbinlerce lira icraat açığını kapatmak için harcanıyor.

AK Parti'nin yapıp ettikleri ise söz konusu videonun çok güzel gösterdiği gibi anlatmakla bitmeyecek kadar fazla. İletişim noktasında AK Parti'nin en büyük avantajı da bu. Toplumu aldatan ajans hilelerine, milyonların harcandığı algı oyunlarına, kediye köpeğe tasma takıp toplu taşımada gezdirmeye, sosyal medya fenomenlerine yüksek faturalar karşılığında haber ya da bireysel beğeni görünümlü paylaşımlar yaptırmaya gerek yok. İster partide, ister kabinede, ister medyada, ister mecliste, isterse de teşkilatlarda olsun, her bir AK Partili önce üzerindeki ölü toprağını atıp partisinin başarılarını hatırlamalı. Sonra da bunları ilk önce kendi çevresinden ve mecrasından başlayarak topluma anlatmalı. Negatif propagandalara, moral bozucu karşı hamlelere, muhalefetin yapılanları değersizleştirme çabasına aldırmadan bıkmadan, usanmadan tekrar tekrar anlatmalı. Bu anlatım süreci bana inanın o kadar zor değil. Çünkü ortada anlatılacak malzeme, videolara, kitaplara, arşivlere sığmayacak icraatlar var. Tek yapılması gereken başkalarını suçlamayı bırakıp herkesin kendi üzerine düşen iletişim faaliyetlerini yapması. Gerisi kolaylıkla gelecektir. Bu basit formülün sağlaması da oldukça basit: Lütfen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olan Erdoğan'ın grup toplantısında milletvekillerine izletecek kadar beğendiği videoyu meclis, kabine, parti, medya gibi farklı alanlardaki AK Partililerin ne kadarının paylaştığını kontrol edin. Eksiğin nerede olduğu hemen anlaşılacaktır!