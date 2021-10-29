Aday olmak ya da olmamak

ANLAŞILAN muhalefetin Cumhurbaşkanlığı adaylığı mevzusu iyiden iyiye sarpa sardı.

Bütün sorunlarda olduğu gibi burada da kabahati Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye atarak sıyrılmak istiyorlar. Ne olduğunu kısaca hatırlayalım; bundan yaklaşık 2-3 ay önce Kılıçdaroğlu bulduğu her fırsatta kendi adaylığını gündeme getirmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun amacı oldukça basitti. Erken kalkan yol alır mantığı ile henüz kimse adaylıktan bahsetmezken kendi ismini gündeme getirip alanı kapatmak istedi. Şüphesiz bu tavır Meral Akşener ve İYİ Parti cephesinde rahatsızlığa sebep oldu.

Kılıçdaroğlu'nun tavrına karşılık onlar da Meral Akşener'in adaylığını gündeme getirdiler. Sonrasında İYİ Parti cephesinden adayın ortak akılla belirlenmesi gerektiğine dair açıklamalar geldi.

Yani tartışmanın fitilini ateşleyen muhalefet cephesi oldu. Derken tartışmanın çok erken başladığını fark ettiler. Koltuk büyük olunca herkes eteğindeki taşı bir çırpıda döküverdi. Sonra filmi geri sarma hamleleri başladı. Kılıçdaroğlu bir adım geri attı. Akşener Cumhurbaşkanı değil başbakan olmak istediğini beyan ederek işin içinden sıyrılmaya çalıştı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ise zar zor "önceliğimiz belediye başkanlığı" açıklaması yaptırdılar.

Tam herhalde bu iş bir müddet gündemden düşer derken Ekrem İmamoğlu'nun yurt gezileri başladı.

Hem de ne başlama; İmamoğlu İstanbul'da başardığımızı tüm Türkiye'de başaracağız, diyerek adaylık çıtasını çok yükseğe çıkardı.

Daha önce İmamoğlu'nu ikinci Fatih ilan eden Akşener de topa girdi ve İmamoğlu'nun suratında gördüğü manevi işaretlerden bahsetmeye başladı. Sanki muhalefete cumhurbaşkanı adayı değil kült bir inanç grubuna lider seçilecekmiş gibi!

Şimdi İmamoğlu yeni bir açıklama yaptı. Kendisinin adaylık meselesini konuşmak istemediğini ancak ısrarla birileri tarafından bu tartışmanın içerisine çekildiğini söyledi. Herhalde birileri dediği Meral Akşener olsa gerek, CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'nin genel başkanı.

Toparlayalım; millet ittifakında 15 günde bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı kavgası başlıyor. Kavganın tarafları Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu, Yavaş. Kavgayı başlatan da bizi bu kavgaya çekiyorlar diye şikayet eden de aynı isimler. Şeytan bunun neresinde? Şeytan şimdilik sessiz, Kandil'den talimat bekliyor!