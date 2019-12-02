Ağlama, sızlama; İş yap!
Tabii toplanan vergileri doğru düzgün yönetecek, gerekli yerlere kaynak ayıracak yöneticiler gerekiyor. İstediğiniz kadar fazla vergi toplayın eğer beceriksiz yöneticileriniz varsa koca koca bütçeler pul olur gider. Becerikli ve başarılı yöneticiler devlet kaynaklarını yerinde kullanarak hem hizmet hem de refah üretir.
Beceriksiz üreticiler de tam tersine varlık içinde yokluk çektirir.
Vatandaşa dönen yol, su, elektrik değil de yolsuzluk, susuzluk, çamur, sel, çöp ve zam olur.
İstanbul'da yaşadığımız durum tam olarak buna dönüyor. Seçmen yıllardır İstanbul'u yöneten AK Parti'ye 'sen hele birazcık dinlen, görevi senin alternatifine veriyorum' dedi ve yıllar sonra CHP'yi İstanbul'da iktidar yaptı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na verdiği yetkinin reklamda olduğu gibi yol, su, elektrik olarak geri dönmesini istedi. Tabii bu lafın gelişi, yoksa elektriğin belediyenin sorumluluğunda olmadığı ortada.
Ama yol yapmak, su vermek, çöp toplamak, yeşil alan yapmak gibi birçok sorumluluk büyükşehir belediyesinin görev alanında.
Maalesef evdeki hesap çarşıya uymadı. Vatandaş verdiği yetkiye karşılık bu hizmetleri pek alamadı.
AK Parti meclis grubunun suya yaptığı %40 indirimin 'AK Parti değil biz yaptık' diyerek üstüne konmaya çalışan CHP'li İmamoğlu bugün aynı AK Parti meclis grubuna suya %80 zam yapılmasına müsaade etmediği için ateş püskürüyor. Yıllar önce başlanan metro hatlarına yeniden temel atma töreni düzenliyor. AK Parti döneminde bitirilen şehir parkının açılışını 'imara değil halka açtık' diyerek yapıyor. Su zammına AK Parti'nin çoğunlukta olduğu belediye meclisinden onay alamayınca şehre gerekli su yatırımlarının yapılmadığını söylüyor.
Galiba CHP'li İmamoğlu'nun bir karar vermesi gerekiyor. Metro açılışını kendi başarı hanesine yazıyorsa, susuzluk da onun başarısızlığıdır. Yok daha bir yılını doldurmamış bir belediye başkanı olarak susuzluğun kendinden önceki yönetimin sorunu olduğunu söylüyorsa, şehir parkı da onun değil kendinden önceki yönetimin bir başarısıdır. Bugün suya zam yapılmasına müsaade etmeyerek İmamoğlu'nu mağdur eden AK Parti grubuysa, bundan 4-5 ay önce suya indirimi yapan da AK Parti grubudur.
Kendisi farkında değil ama CHP'li İmamoğlu bu kentin belediye başkanı. Ağlamayı, sızlamayı, reklam peşinde koşmayı bırakıp bir an önce şehirle gerçek manada ilgilenmeye başlasa iyi olur.
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