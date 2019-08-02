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İsmail Çağlar İsmail Çağlar
  • 02 Ağustos 2019, Cuma

Başkanın Ailesi

AYDIN Efeler, Ankara Yenimahalle, İstanbul Maltepe, Hatay, Antalya, Yalova, İzmir Torbalı, Selçuk, Karaburun, Menderes ve Menemen, Safranbolu, Adana Seyhan...
Kurban bayram tatilinde gezilecek görülecek yerler listesi değil. CHP'li belediyelerin akraba kayırmacılık ve torpil listesi. Oğlunu genel müdür yapan da var, eşinin halasının kızının eltisini sekreter yapan da.
Anlayacağınız adam kayırmaya gelince CHP'lilerin ailesi oldukça geniş. Maşallah hiçbirisi çekirdek aile ile yetinmemiş.
Sayı da her an artıyor. Gazete basılıp yazı önünüze gelene kadar bu listeye yeni belediyeler de eklenecektir. Seçimden önce siyasi ahlak dersi veren CHP yönetimi ise hedef şaşırtmakla meşgul. Meclisin toplanıp siyasi ahlak kanunu çıkarmasını istiyorlarmış. Böylece bu sorun kökünden çözülecekmiş, kimse yakınını işe alamayacakmış.
Tamam böyle bir yasa çıksın da, o zamana kadar parti belediye başkanlarının kulaklarını niye çekivermez? Genel merkezden gelecek bir telefona bakar bu işler. Ama genel merkezin de bu konuda sicili kabarıksa ne olacak?
SSK genel müdürlüğü döneminde yüzlerce akrabasını sınavsız olarak işe alan kişi Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi?
Kılıçdaroğlu'ndan tepki gelmeyince Ekrem İmamoğlu genel başkan edası ile ortaya çıktı. Her şeyi reklama çevirmeye meraklı İmamoğlu'nun bu fırsatı kaçırması olmazdı. 'Belediye başkanları yakınlarını işe almasınlar. Bu akrabalar çok marifetli ise gitsin başka yerde göstersin marifetini' açıklaması geldi. Tam sevinip alkışlayacaktık ki İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun altı yardımcısını çeşitli belediyelerde bankamatik memuru yaptığı ortaya çıktı. Birisi de Ekrem Beyin başkanı olduğu İBB'ye bağlı Hamidiye şirketinde çalışıyormuş. Diğerleri ilçe belediyelerine dağılmış durumda.
Kaftancıoğlu yardımcılarına sahip çıkmış, hepsiyle gurur duyduğunu söylemiş. Ne yalan söyleyeyim Canan Hanımın bu gözüpekliğini, tavizsizliğini, cesaretini takdir ediyorum. Terör örgütü PKK yöneticilerinin arkasından yas tutan sosyal medya paylaşımlarının bile arkasında olduğunu söyledi göğsünü gere gere!
Ama Ekrem İmamoğlu öyle değil. Ne çıkıp Kaftancıoğlu'nun yardımcısının belediyeye bağlı Hamidiye'de çalışmasını savunur ne de kabahati kabullenir. Mesele kendisine bir daha sorulursa 'hepinizi çok seviyorum ve kucaklıyorum' cevabı verir. En olmadı aile bağlarının öneminden bahseder!
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