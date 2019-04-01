Kazanan Belli; Türkiye
CHP'nin başını çektiği ittifakta ise yine orantısız hayaller vardı.
Ben bu yazıyı yazarken henüz oy verme işlemi devam ediyordu.
Siz okurken kimin kazanıp kimin kaybettiği belli olmuş olacak. Netice ne olursa olsun Türkiye kazanacak!
Önümüzde 4.5 yıllık seçimsiz bir dönem var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde 2023'e kadar önümüzü görebileceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye yolunda daha büyük ve önemli adımları atacağız.
Seçimin sonucu ne olursa olsun, yapmakta olduğumuz güzel işlere dört elle sarılmamız gerekiyor.
Savunma sanayinde başlattığımız hamle hız kesmek şöyle dursun hızlanarak devam etmeli. Türkiye şuan büyük ölçüde kendi milli silahlarını kullanıyor. Hatta savunma sanayi ürünlerini yurtdışına ihraç etmeye başladık. Önümüzdeki 4.5 yıllık istikrar sürecinde bu başarılı grafik artarak devam etmeli.
Yakın zamanda ülkemiz dış odaklı ekonomik saldırılara maruz kaldı.
Kur üzerinden diz çöktürmeye, manipülasyonlarla pes ettirmeye çalıştılar. Tehdit yüksek, operasyon büyük oldu. Şüphesiz olumsuz etkileri de oldu. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız zor günler geçirdi.
Çok şükür toparlanma süreci erken başladı ve hızla devam ediyor.
Hepsinden önemlisi yaşananlardan ders çıkardık. Bu türden dış müdahalelere karşı daha dayanıklı olmak için üretime dayanan bir ekonomi inşa etmemiz gerektiği gerçeğini daha iyi kavradık.
Seçim sonucu ne olursa olsun hız kesmeden çalışmaya devam etmemiz gereken bir diğer alan da burası.
Keza eğitim seçimlerden sonra gündemimizin öncelikli maddelerinden bir tanesi olacak.
Parti fark etmeksizin hemen ser seçmenin daha iyi, kaliteli, nitelikli eğitim talebi var. Okul ve derslik sayısında, okul kitaplarında, öğrenci başına düşen öğretmen oranlarında, eğitim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler eğitimin niteliğine de yaygınlaştırılmalı. Eğitimde çıtayı yükseltmeden 2023 hedeflerini yakalamamız mümkün değil.
Ve tabii güvenliğimiz, yani beka meselemiz var. Seçimler gelip geçecek ama beka meselemiz devam edecek. Türkiye PKK ile mücadelede tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor. Hem kırsal alanda hem de şehirlerde bölücü örgüte göz açtırılmıyor. Ancak terör başka maskeler altında karşımıza çıkıyor. Yol kesip masumların canına kasteden PKK, vatandaşın üstüne tank süren FETÖ'cü hainler artık siyasi partileri rehin alıyorlar.
Maalesef CHP'nin başını çektiği ittifak FETÖ aklı, PKK lojistiği ile yönetiliyor. Belediyeler kazanılır, kaybedilir... Ama bu düzenek bozulmadığı müddetçe beka sorunu devam eder!
Çok şükür seçim sonucu ne olursa olsun, Türkiye önümüzdeki 4.5. yıllık icraat sürecinde bu sorunların hepsini çözecek kudrette.
2023'e yapısal sorunlarını çözmüş, çok daha büyük ve kudretli bir ülke olarak gireceğiz.
Düşmanlar kaybedecek, Türkiye kazanacak!
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