İtiraz var, itiraz var...
Ankara ve İstanbul'da seçimlerin başa baş gitmesi ve özellikle İstanbul'da kamuoyuna yansıyan usulsüzlükler itirazları ve tartışmaları beraberinde getirdi.
Her seçimden sonra bir miktar itiraz olur. Ama itiraz var, itiraz var...
Bazı itirazlar seçime şaibe karıştırmak için yapılır. Geçmişte örneğini çok gördük. CHP kaybettiği her seçime itiraz etti. "Oylar çalındı" dedi. Halbuki çalındı dediği oylar, seçim kurullarında çuvallarda yatıyordu. "Çöplüklerden yanmış oy pusulaları çıktı" dedi. Oy pusulası dediği kağıt parçaları resmi oy pusulası değildi. Ortalığı karıştırmak için köşedeki kırtasiyede renkli fotokopi ile çoğaltılmış kağıtlardı. "Elektrikler kesildi ve oylar çalındı" dedi. Doğru elektrikler kesilmişti ama İstanbul'da kesilmişti.
CHP ise elektrik kesintisi neticesinde Ankara'da oylarının çalındığını iddia etti.
"Plakasız arabalar oy verilen okulların çevresinde dolaşıyor" dediler. Ama hangi arabanın hangi okulun çevresinde ne zaman dolaştığını söyleyemediler bir türlü. Herkesin cebinde bir akıllı telefon yani bir kamera olduğu günümüzde, nedense o arabaların görüntüsünü çeken bir kişi bile çıkmadı. "CHP seçmeninin çoğunlukta olduğu yerlerde sandıklara uçan mürekkep koymuşlar, CHP'ye basılan mühürler uçup gidiyor" dediler.
Şaka değil gerçek. Şimdiye kadar bu akla ziyan, saçma iddiaların hepsini dillendirdiler. Memleketin aklı başında insanları da bunlara karşılık dedi ki;
"Sizin o sandıkların başında görevliniz yok mu? Sandık sonuç tutanaklarında o görevlinizin imzası yok mu? Varsa bir usulsüzlük getirin sandık sonuç tutanakları ile itiraz edin" dediler. Ama CHP somut delillerle itiraz edemedi.
Sadece "Seçimler şaibeli, oyumuz çalındı, sandığa hile karıştı" diye seçim sistemimizi itibarsızlaştırmaya çalıştı. Yani seçime şaibe karıştırmak için itiraz edip durdu.
Bir de seçime şaibe karışmasın diye itiraz etmek var. Tıpkı İstanbul ve Ankara sonuçlarına AK Parti'nin yaptığı itiraz gibi.
Ne diyor AK Parti?
Önce bize sandık oy sayım cetvelini gösteriyor. Diyor ki "Bakın oy sayım cetvelinde benim partim 300 oy almış.
Partimin 300 oy aldığını gösterir belgenin altında CHP'li sandık kurulu üyesinin de imzası var. Ama bu 300 oy sandık sonuç tutanağına geçirilirken 1 oy yazılmış. İşte ben buna itiraz ediyorum." Sonra, başka ne diyor?
"Oy sayım cetvelinden sandık sonuç tutanağına oyum doğru geçirilmiş ama sandık sonuç tutanağında yazan rakam bilgisayara aktarılırken oyum buharlaşmış" diyor. Ve bunların hepsini ilçe ilçe sandık sandık sayıp döküyor.
Havaya konuşmuyor, belge ile bilgi ile konuşuyor.
Bir de diyor ki "Aradaki fark 25 bin ama geçersiz oy 320 bin. Fark az olduğuna göre şu geçersiz oylara da bir bakalım. Bir bakalım ki aklımızda şüphe kalmasınb" Ve ekliyor; "Ben ülkemin seçim sistemine güveniyorum. İtirazlarım neticesinde ortaya çıkan sonucu da kabul edeceğim. Hiç öyle seçim şaibeli, sistem güvenilmez demeyeceğim. YSK'nın kazandığını açıkladığı kişiyi tebrik edeceğim." Biz de arkamıza yaslanıp izleyelim olanı biteni; kim seçime şaibe karıştırmak için kim karışmış olabilecek şaibeyi ortadan kaldırmak için itiraz ediyor görelim!
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