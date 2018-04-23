Siyaset yok şov var
Hodri meydan dendi, seçim tarihi açıklandı şimdi ise seçimle ve siyasetle alakasız işler peşindeler. Adeta gerilimi aşama aşama tırmandırıp 'Bu seçimi yaptırmayacağız' kararı almış gibiler. Ortada bir cumhurbaşkanı adayı yok, Türkiye'nin geleceğine dair bir vizyon yok, siyasi bir program yok. Varsa yoksa karanlık odaklara selam çakma, içi boş retorik ve ucuz şov.
Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayını soruyorlar. O ise cevabında Haziran'dan, kirazdan, yazdan bahsediyor. Keşke Kılıçdaroğlu'nun bildik isabetsiz açıklamalarından birisi olsa. Ama sanki öyle değil. Sanki sokağa göz kırpıyor. Kendilerine Haziran örgütlenmesi adını veren Gezi çapulcularına selam gönderiyor. Devletten yediği her sillede 'Bahar yakındır' diyerek takipçilerine moral aşılamaya çalışan FETÖ'yle aynı ağzı konuşuyor.
Huzur içinde seçim olmasın, partiler ve adaylar tane tane Türkiye vizyonlarını anlatmasın, seçmen aklı selimle kararını veremesin, ortalığı toz duman götürsün, at izi it izine karışsın diye çabalar gibi bir halleri var. Adayınız kim diye sorunca ilk mektep talebesi gibi dört mevsimin faziletlerini sayıyor, ittifak yapacak mısınız sorusuna da cevap yok. Kaybederseniz görevinizden istifa eder misiniz diye sorulsa 'Aydın'ın inciri, Amasya'nın elması meşhurdur' diye yerli mallarının faziletlerini anlatacak.
Gel gör ülkeyi kurtarmaktan bahsediyor.
Ülke kurtuldu Kemal Bey. 15 Temmuz gecesi, sadece FETÖ'cü darbe girişiminden değil bir deli gömleği gibi üzerine geçirilmiş elbiseden de kurtuldu. Halen de kurtulmaya, yırtılan deli gömleğinin yerine kendine yakışır bir elbise dikmeye devam ediyor.
Siz kendinizi kurtarın Kemal Bey. 25 Haziran'da o koltuk gider mi gider...
İTTİFAK VARKEN HÜLLEYE NE GEREK VAR
YSK Meral Akşener'in İP'sinin seçime girip giremeyeceğiyle ilgili henüz bir karar vermedi. Ancak CHP ile İP apar topar hülle yolunu seçtiler.
CHP'li 15 milletvekili partisinden istifa edip İP'ye geçecek. Böylece mecliste grup kuran İP seçime girme hakkı kazanmış olacak.
Peki YSK, "İP seçime girebilir" derse ne olacak? Ne gam! O zaman da bizden korktular onun için izin verdiler, derler.
Haydi diyelim demokrasi sevdalısı CHP gerçekten İP'yi kurtarmak istiyor. O zaman neden ittifak yapmazlar? Yeni kabul edilen ittifak düzenlemesi ile İP parti olarak seçime giremese bile, İP'nin milletvekili adayları CHP listelerinden aday olabilir. Hem iki parti güçlerini birleştirir hem de hülleye gerek kalmaz.
Ama o zaman ucuz şov olmaz!
Vekil pazarı açılmış, seçmenin CHP'ye verdiği oy İP'ye payanda yapılmış, milli irade pula dönmüş kimin umurunda. Şov var mı, içi boş retorik var mı, bol popülizm ve hamaset var mı, sen ondan haber ver!
CEVABI BELLİ SORU
Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa, parti olarak CHP'nin aldığı oydan daha az oy almaktan korkuyor olabilir mi?
- Haberler
- Yazarlar
- İsmail Çağlar
- Siyaset yok şov var
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Erken olsun, hayırlı olsun 20 Nisan 2018, Cuma Seçmen bundan bir yıl önce 16 Nisan'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişe onay verdi. O tarihte itibaren...
- Siz hala aydınlanmamışsınız Kemal Bey 18 Nisan 2018, Çarşamba 'Osmanlı'nın varlığı halinde ben okuyamayacaktım ama cumhuriyet bize eşit yurttaşlığı, fırsat eşitliğini, eğitimi,...
- Orada bir eşraf var, çok yakınımızda 16 Nisan 2018, Pazartesi AK Parti'yi sıradan bir siyasi parti olmaktan çıkartıp bir toplumsal hareket yapan şey kökenleri. O kökenler arasında...
- Tatminsiz ve hırçın 13 Nisan 2018, Cuma Bugünlerde CHP seçmenini anlamaya çalışıyorum. Birazcık empati yapıyor, kendimi onların yerine koyuyorum. Tablo...
- CHP’de OHAL 12 Nisan 2018, Perşembe Genel başkan Kılıçdaroğlu'ndan başlayarak tüm CHP'liler OHAL uygulamasına karşı. Her meseleyi bir şekilde OHAL'e...