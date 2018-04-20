Erken olsun, hayırlı olsun
YERİM DAR
Erken seçim kararı alındı alınmasına ancak muhalefetten yerim dar açıklamaları gelmeye başladı. Düne kadar hükümete her fırsatta hodri meydan diyen CHP ve İP şimdi seçim kararını eleştirmek için çabalıyorlar. İlk iddia bunun bir baskın seçim olduğu, AK Parti ve MHP'nin rakiplerini hazırlıksız yakalamaya çalıştığı yönünde. Bir ülkede sık sık erken seçim konuşulurken, iktidar partisinin cumhurbaşkanı olan lideri her hafta sonu partisinin birkaç il ve ilçe kongresine katılıyorken hala ana muhalefet seçime hazırlıksız yakalandık diyorsa beceriksizliğini itiraf ediyordur.
Gelelim İP meselesine. Meral Akşener'in partisinin seçime girip giremeyeceği hala meçhul. Bu kararı Yargıtay'dan aldığı bilgilerle YSK verecek. Ancak şimdiden söylenmeler başladı. İP seçime giremezse bu demokrasimiz için iyi olmazmış. İP gümbür gümbür iktidara yürüse ve önünü kesmek için özel bir düzenleme yapılsa bu türden rahatsızlıkları ben de paylaşırım. Ancak yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında baraj altında gözüken bir partiden bahsediyoruz. Ve ortada özel bir çaba da yok. Türkiye siyasi gereklilikten dolayı karar aldı erken seçime gidiyor. İP bu denklemin neresinde yer alıyor? Suriye'deki kriz, Türkiye'yi hedef alan terör saldırıları, küresel gelişmeler İP'yi bekliyor mu ki Türkiye İP de seçime girebilsin diye beklesin.
CEVABI BELLİ SORU
Daha önce defalarca soruldu ama hazır erken seçim kararı yeni alınmışken bir daha soralım; Kemal Klıçdaroğlu bu seçimi de kaybederse istifa edecek mi?
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- İsmail Çağlar
- Erken olsun, hayırlı olsun
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