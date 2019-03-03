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Süper mini çantalar, Paris Moda Haftası'na damga vurdu

Mini çılgınlık
Fransız markası Jacquemus'un ürettiği süper mini çantalar, Paris Moda Haftası'na damga vurdu. Hemen hemen bir parmak büyüklüğündeki "Le Chiquito" adındaki çantalar, adeta kapışıldı. 599 dolardan başlayan ve 800 dolara (yaklaşık 4 bin 500 lira) kadar çıkan bu özel çantaların özelliği, içine hiçbir şey koyma şansınız olmaması. Ancak çantayı alan İtalyan Agnese Pirri, "Küpelerimi, kolyelerimi, yüzüklerimi ve minik notlarımı bu çantaya koyabilirim. Beni mutlu eden bu çantaların eleştirilmesi de garip" yorumunu yaptı.

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