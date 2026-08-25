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Ufuk Özcan
UFUK ÖZCAN
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Kim bu gizemli zenginler

Eklenme Tarihi 25 Ağustos 2026

Takvim Gazetesi yazarı Ufuk Özcan'ın Bodrum Zuma'daki 100 kişilik kavgayı ve ortaya çıkan dev maddi zararı kaleme aldığı 'Bodrum'da Lüks Skandal' başlıklı yazısı magazin dünyasına bomba gibi düştü. Yazının ardından internet alemi adeta koca bir dedektiflik bürosuna döndü. Şimdi herkes tek bir sorunun peşinde: 1.5 milyon liralık Hermes çantası parçalanan o sosyetik güzel ve Rolex Daytona saati arbedede ezilen ünlü futbolcunun yeğeni kim?

HERKES BİRBİRİNE SORUYOR

Haberin ardından sosyal medyada adeta tahmin yarışları başladı. Kullanıcılar, cemiyet hayatından isimlerin son paylaşımlarını mercek altına alarak hasarlı çantanın sahibini bulmaya çalışıyor.

BODRUM'DAKİ SOSYETİK KAVGA SONRASI BİLMECE BÜYÜYOR

Spor camiası ise üç büyük kulüpten birinde forma giymiş, yeğenine Rolex verecek kadar cömert olan o efsane futbolcunun kim olduğunu tartışıyor. Kavgada milyonluk eşyaları zarar gören bu gizemli isimlerin kim olduğu merakı katlanarak büyürken, kulislerde iddialar ve tahminler havada uçuşmaya devam ediyor.

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