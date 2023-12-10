SİNAN VARDAR

Sezon başının günahı...

NECİP stoper oynamayacaksa hiç oynamamalı.

F.Bahçe kanatlarda makine gibiydi ve bekler çaresiz kaldı. Beşiktaş'ta stoperler rakip golcüye yakın oynamadığı için çok fazla pozisyon veriyor. Cenk'in akıllıca bir hamleyle kaptığı topu ileri alana taşımasıyla bulduğumuz pozisyonda hakem bence kırmızı kart olan pozisyonu sarı kartla geçiştirdi.

Nitekim oyunun 78. dakikasında Tayfur'a benzer bir pozisyonda direkt kırmızı çıkardı ve VAR sayesinde sarıya çevirdi. Madem VAR ile karar değiştiriyorsun ilk pozisyonda neden VAR'a gitmedin?

Maalesef takımın bu hale gelmesinin büyük sebebi sezon başında yapılan yanlış transferlerle kadro oluşturulmaya çalışması. Yiğidi öldürüp hakkını yememek lazım hücum bölgesinde Fenerbahçe çok fazla baskılı oynadı ve galibiyeti hak etti. Mert olmasaydı skor çok daha farklı olabilirdi.





Takımda çok fazla sakat ve formsuz oyuncu var.

Ne yazık ki bu durum, sezon başında yapılan hataların günahı oldu.