Selda Uskan

SELDA hanımcığım, öğretmen emeklisi bir kadın olarak tüm emeklilere sesleniyorum; Bi zahmet elimizi taşın altına koymanın zamanı gelmiştir. İşin kolayına kaçıp oturduğu yerden boş boş konuşanlara şunu anlatmalıyız;

Öncelikle en yakındaki 'bilmemne gros' marketin her gün yeniden düzenlediği fahiş etiketlere itiraz edin. Selda hanım organize olacağız. Sabah kahvesi için toplandığımızda radikal kararlarımızı alacağız. Sosyal medyadan gruplar oluşturup, marketlerin önünde nümayiş bile yapabiliriz...

İmza; Beyazköy -Tekirdağ

S.U. CEVAP; Size tüm yüreğimle katılıyorum hocam.

Birazdan kafamı ütüleyen komşu Nero'yu alıp eyleme geçiyorum. Hedefimiz Migros. Boza olmuş 75 TL.