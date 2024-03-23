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Haberler Yazarlar Selda Uskan Sevgimiz nefrete dönüşüyor...
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 23 Mart 2024

Sevgimiz nefrete dönüşüyor...

SELDA abla son yazılarınızdan birinde 'ünlü insanlarımız ve komplekslerine' değinmişsiniz. Benim de en sinir olduğum şeydir. Apartmanda biri var, iki dizide oynadı şimdi kimselere selam vermiyor. Geçenlerde 40 yıllık apartman görevlimiz kendisine 'bey' demediği için kıyamet kopardı. "Nereden bu samimiyet" diyor adamcağıza. Yıllarca apartman boşluğuna attıklarınızı temizledi. Selda abla bu yüzden bazı ünlülerimizi artık sevemiyoruz. Şener Şen geçenlerde nasıl bağırdı hayranına. Benim için bitmiştir mesela. Rumuz; KOD

ÖRNEKLERİ ÇOK
S.U.CEVAP; Şöhret, eğitimsiz insanda biraz eğreti duruyor. Üstelik sadece kendine değil, hayat arkadaşına da basamak atlatıyor! Mesela İbrahim Tatlıses... Film setlerinde başrolü paylaştığı Derya Tuna'ya "hanım" diye hitap edilmesi için terör estirirdi.
Aynı dönemde nurlarda yatsın Turgut Özal reisicumhurdu, oğul Ahmet babasından söz ederken "Babam" diye başlardı cümlesine... Üstelik ekranlarda, en ciddi programlarda...

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