Selda Uskan

SELDA abla, şu hayatta evlenecek en son insandım.

Annemin kansere yakalanması ile her şey değişti.

Kendisi torun istiyor! Bir de 'uyurken üzerimi örtecek' kadın. Oysa tanıdıklarımın hiçbiri üst filan örtmez, nerede kaldı çocuk doğurmak?

Annem ve teyzem bütün gün tepemdeler; Yok kız kısmı şöyle olmalıymış, yok bacak bacak üstüne mi atılırmış? Ocağına düştüm abla. Bana gereken, daha aklı başında, yaşanmış bir iki örnek o kadar.

Rumuz; Kral

ÖNCE AŞK GEREKİR

S.U. CEVAP; Diyeceğim ama senin böyle bir vaktin yok evlat. O zaman 'mantık izdivacının' kabul görmüş maddelerine göz atacağız.

Önce karakter diyeceğiz elbette. İkincisi, ailelerin karşılıklı gelenek görenekleri ve uyumu. Üç, biriniz çok zengin biriniz çok fakir olmayacak.

Dört, yine aileden gelen maneviyat ve hayat görüşü.

Beş, fiziki görüntü ve tahsil durumu. Altı, toplum içindeki davranışlar ve etik kurallara uyum. Tabii hanım kızımız da senden aynı şeyleri isteyecek. Bu yüzden kendini gözden geçirip, törpülemeye başlasan iyi olur. Misal;

"Hayatımda çok kadın var ama evlenilecek kadın yok" ukalalığını. Pardon yani.