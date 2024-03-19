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Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 19 Mart 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Geçmişini unutanlar

SELDA abla sesimizi duyurduğunuz için teşekkürler. Ben de 'şöhret budalası' ünlülerimizden söz etmek isterim. Bazıları o kadar kasıntı oluyor ki ekran başında hırsımızdan çatlıyoruz.
Piyasaya ilk çıktıklarında gazetede bir kare fotoğrafı çıksın diye adamlara yalvarıyorlar, şöhret ve paraya kavuşunca unutup o zavallı muhabirlere utanmadan hakaret ediyorlar. Bir de şuna takıyorum; sanıyorlar ki sadece kendileri doğuruyor; "Kaç aylık hamilesiniz", "Söylemem" , "Peki cinsiyeti", "Aa asla söylemem!" Niye? Nazar değermiş! Ben yeğenlerimin bir iki fotoğrafını yollayayım size de görsünler güzel bebek nasıl olunuyor!
Ha sonra doğuruyorlar çocuğu, bakıyoruz anasının estetiksiz halinin tıpkısı?
Hani çok güzel olacaktı da nazardan çatlatacaktık? E-postamı inşallah hepsi okur, ders çıkarırlar. Çünkü bunun el-ayaktan düşünce unutulup gitmesi de var. Rumuz; Ünal5

HAKLISIN
S.U.CEVAP; Unutulmaya yüz tutan eski sanatçılarımızın, yeni nesil gençleri insafsızca eleştirerek gündeme gelmeye çalışmaları da ayrı bir yürek acısı...

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