Selda Uskan

SELDA abla, sizin kanalınızla Oktay beye sesimizi duyurmak istiyoruz.

Biz bir grup genç 'REİS' fanatiğiyiz. Ortamda 'alt kültür' olarak adlandırılıyoruz ama beğeni eşiğimiz yüksektir.

En çok istediğimiz şey, 'Ben Cihana Sığmazam dizisinde şarkı söylemesi!' Çünkü meydan karga sesli aktörlere kaldı. Herkes bilir ki bu işin öncüsü ve üstadı Oktay Kaynarca'dır.

Sosyal medya hesabına da yazdık ama kendisine ait değil galiba. Abla lütfen aracı olun, "Reisin hangi şarkıyı- türküyü söylemesini isterdiniz" başlığı altında gazetenizde haber yapın.

Bizim ortak arzumuz; "Yaz beni yârim yarim..." Ama bakalım daha ne parçalar gelir. Saygılarımızla. İmza; Reis'ciler



ARZUNUZ BAŞIM ÜSTÜNE

S.U. CEVAP; Bir tek Yılmaz Erdoğan'ı ayrı tutalım, haklısınız diğerleri kötüydü. Tabii isteğinizi iletirim. Hatta mesajın sonuna ben de bir şarkı eklerim, "... dağlarına kar olurum yar...aşkına bahar olurum yar... ister isen yar olurum, yar.'