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Haberler Yazarlar Selda Uskan Biri bana ‘dur’ desin
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 12 Mart 2024

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Biri bana ‘dur’ desin

SELDA abla, yıllar önce beni istemeyen aşkımla yeniden karşılaştık, 'evlenelim' diyor. Ama ben evliyim ki!
Başından anlatayım; tanıştığımızda 18 yaşında deli dolu bir kızdım. Arkadaş gurubumla günümü gün ediyordum.
Herkes 'artis' diyordu. O ise çok yakışıklı, çevresi kadın dolu bir erkekti. "Seninle evlenemem, ben yatalak anneme bakacak bir kızı alabilirim ancak" dedi.
Yıkıldım tabi ve ilk önüme çıkanla evlendim. Rastlantıya bakın, eşimin annesi felç geçirdi 6 yıldır bakıyorum.
Eşim onu sevemediğimi biliyor ama fedakarlığım yüzünden bir dediğimi iki etmiyor. Bu arada eski aşkım beni kandırmış, meğer zengin aile kızı istermiş!
Nitekim bulmuş ama aile kızlarını boşatmışlar. Bu da ortalarda kalmış.
Mahallede benim kaynanama nasıl baktığımı duyunca yollarıma düşmüş "Boşa kocanı seni alayım" diyor. Aslında beni sevdiğine zerre inanmıyorum ama birlikte olmayı o kadar çok istiyorum ki! Ha bu arada annesi hala bakıma muhtaç... Rumuz; Artis

BAŞKA KAPIYA
S.U.CEVAP; Kendini uyanık zanneden böyle adamlara çok sinirleniyorum. Ama sen zaten olayı çözmüşsün hayatım, kovala gitsin...

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