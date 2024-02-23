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Haberler Yazarlar Selda Uskan Sen çekil aradan
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 23 Şubat 2024

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Sen çekil aradan

SELDA abla 26 yaşındayım.
Çalıştığım atölye sahibi kadının erkek kardeşi ile aramızda yüzük taktık. Ana-babaları ölmüş, kardeşini de abla büyütmüş. Evlilik lafını duyunca çıldırdı; "Kardeşim dünya evine girecek yaşta değil" dedi. Bu arada nişanlım 49, kendisi de 58 yaşında... Sizce ne yapmalıyım?
İmza; Zerrin. T.

SABİ SÜBYANMIŞ
S.U. CEVAP; Zerrin'cim sen çekil aradan, ben ablaya sesleneceğim;
"Haklısın hanım teyze senin oğlan henüz baharında. Bırak hele 70'ine bassın, o zaman bir dünya bulursa evine de girer artık. Ya da söz, ben akranım bir haminneyle baş göz ediveririm. Yahu kadın salın şu güzelim kızı gitsin, iki kaçık hayatıyla oynamayın.

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