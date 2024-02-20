Selda Uskan

SELDA hanım 67 yaşında İstanbul, Maltepe doğumlu bir bayanım. 45 yıl önce bahçe komşumuz Sinoplu bir ailenin oğlu ile büyük aşk yaşamış ama kavuşamamıştık. Bana 'Karadeniz gözlüm' derdi.

Kendisini hiç unutmadım.

Sosyal medyada kaydı yok.

Sizi her gün takip ediyorum.

Lütfen e-mailimi yayınlayın, bakarsınız gözüne çarpar yeniden kavuşuruz. Biliyorum köşenizin konsepti dışında bir istek ama... İmza; Sevim T.

YABANCISI DEĞİLİM

S.U. USKAN: Aslında konseptin yabancısı değilim.

Yıllar önce gazetenin birinde 'Eski dostlar' adlı köşe hazırlamış ve birbirilerini kaybetmiş aşkları, arkadaşları hatta akrabaları buluşturmuştum. Facebook daha icat edilmemişti. Ama şu kaygıyı hep taşıdım, özellikle 'eski aşklar' söz konusu olduğunda... Çünkü aranılan kişinin ismini alenen yayınladığınızda büyük bir sorumluluk alıyorsunuz. Ya halihazırda evli ve mutlu bir yuvası varsa? Beni affedin, mazinin tozlu sayfalarında kalan sevdanızın ismini veremediğim için... Bu arada ipucu; kaç kişi birbirine 'Karadeniz gözlüm' der ki?