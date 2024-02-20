PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Selda Uskan Karadeniz gözlüm
Selda Uskan

SELDA USKAN

20 Şubat 2024, Salı

Karadeniz gözlüm

SELDA hanım 67 yaşında İstanbul, Maltepe doğumlu bir bayanım. 45 yıl önce bahçe komşumuz Sinoplu bir ailenin oğlu ile büyük aşk yaşamış ama kavuşamamıştık. Bana 'Karadeniz gözlüm' derdi.
Kendisini hiç unutmadım.
Sosyal medyada kaydı yok.
Sizi her gün takip ediyorum.
Lütfen e-mailimi yayınlayın, bakarsınız gözüne çarpar yeniden kavuşuruz. Biliyorum köşenizin konsepti dışında bir istek ama... İmza; Sevim T.
YABANCISI DEĞİLİM
S.U. USKAN: Aslında konseptin yabancısı değilim.
Yıllar önce gazetenin birinde 'Eski dostlar' adlı köşe hazırlamış ve birbirilerini kaybetmiş aşkları, arkadaşları hatta akrabaları buluşturmuştum. Facebook daha icat edilmemişti. Ama şu kaygıyı hep taşıdım, özellikle 'eski aşklar' söz konusu olduğunda... Çünkü aranılan kişinin ismini alenen yayınladığınızda büyük bir sorumluluk alıyorsunuz. Ya halihazırda evli ve mutlu bir yuvası varsa? Beni affedin, mazinin tozlu sayfalarında kalan sevdanızın ismini veremediğim için... Bu arada ipucu; kaç kişi birbirine 'Karadeniz gözlüm' der ki?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Zorla mı, sevemiyorum 18 Şubat 2024, Pazar Asla unutmuyor! 17 Şubat 2024, Cumartesi Hepsi aynı oluyor 15 Şubat 2024, Perşembe Zengin ve yakışıklı 13 Şubat 2024, Salı
Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuç ekranı 2024! Atama ve yer değiştirme kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuç ekranı 2024!
BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
VİDEO: Gözaltına alınan Av. Feyza Altun sağlık kontrolünden geçirildi!
CHP'nin sapkın avukatı Feyza Altun sağlık kontrolünden geçirildi!
Ömer’in İzzet’i Ali Düşenkalkar’ın kardeşi Seksenler’in yıldızı çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer usta oyuncunun abisiymiş...
Ömer’in İzzet’i Ali Düşenkalkar’ın kardeşi Seksenler’in yıldızı çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer usta oyuncunun abisiymiş...
Emekliye 4.000 TL ek zam takvimi çıktı! En düşük 10.000 TL alan SSK, Bağ-Kur’luya 8 kazanç maaşa ilave edilecek! Seyyanen, refah payı, ikramiye, promosyon...
Emekliye 4.000 TL ek zam takvimi çıktı!
SON DAKİKA