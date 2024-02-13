Selda Uskan

SELDA abla, "Zengin" diye evlendim ama eşim çirkin ve yaşlı.

Ben ikinci karısıyım. Ama sadece kendim değil tüm ailem artık yokluk çekmiyor. Şimdi gelelim kapalı kapıların ardına... Tahmin ettiğiniz gibi pek yakın davranamıyorum. İçim kaldırmıyor.

Tek sırdaşım kız kardeşim.

Dünya yakışıklısı bir gençle nişanlı.

Eşim oğlana iş buldu, altına arabasını çekti... Sonuçta kız kardeşim hem 'zengin' hem fıstık gibi oğlanın kollarında, kadersiz ben ise... Anlattım işte... Bazen bu dünyada adalet yok diye düşünüyorum. Olsaydı, ailenin en hamarat, en güzel, en akıllı kızı olarak kardeşimin evliliği bana nasip olurdu. Anladığınız gibi bunalımdayım ve kimselere anlatamıyorum...

Rumuz: Kar tanesi

AİLENİN KURTARICI MELEĞİ

S.U. CEVAP: Evlatçığım karşına çıkan gençleri elinin tersiyle itip, belli ki ailene yardım için bu insanla evlenen sensin. Ama inan fedakarlığının karşılığını mutlaka göreceksin.

Yuvanı yıkman hata olur. Kendisini ikna et çocuk doğur ve mutlu olmaya ve mutlu etmeye bak. Neticede adama da yazık.