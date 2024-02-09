Selda Uskan

SELDA abla, babam uzun yıllar önce vefat etti. Annemin hayatında biri var. Adam kendisinden 3 yaş küçük, sorarsanız Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklı. Evet bizi ele güne muhtaç etmiyor. Harcadığı parayı başımıza kakmıyor ama bedelini her gün dayak yiyerek annem ödüyor.

Adam kız kardeşini mini etek giydi diye metrobüste döven biri.

Aslında annemle aralarında sevgi yok. Biz ortada kalmayalım diye, o da bu psikopat haliyle başka bir köle bulamayacağı için birbirimize katlanıyoruz. Şimdi sizden ricama gelelim, sosyal medyadan olmuyor, LÜTFEN okurlarınız arasından 'helal süt emmiş bir beyefendi varsa bana baba, anneme eş olabilir mi?' Aslında iyi ve geçimli insanlarız.

Yanlış anlamayın, kusura bakmayın.

Rumuz; Amazon

EFENDİ ADAMLARIN DİKKATİNE!

S.U.CEVAP; Kusur olur mu aşkım, o kadar iyi biliyorum ki, çaresizlik insanoğlunun yaşayabileceği en büyük kabus! Hele de senin yaşındayken!

Aslında bu tip mektuplara köşemde yer ayırmıyorum ama seninki 'mutlu yuva aranıyor' kodlu acil bir alarm.

Yayınlayalım bakalım n'olacak...