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Selda Uskan

SELDA USKAN

30 Ocak 2024, Salı

Sorunum aynı!

SELDA abla, kocam ve eski eşi, çocuklarını bahane ederek görüşmeyi sürdürüyor. Boşanma nedeni kadının ihanetiymiş. Yani benimkinin aklı hala onda olabilir. Dediğiniz gibi bu da kocama baygın bakıyor. Bir de nazlı nazlı "Kemaaal" diyor, sinir. Kendisini nasıl uyarayım? Rumuz; Hava

YİNE BİR ÜNLÜDEN ÖRNEK
S.U. CEVAP: Sanatçılar üzerinden yaşanmış örneklerle verdiğim cevaplar daha etkili oluyormuş. O zaman sizin hanımefendiye bunu okutun yeter. Yine eski ünlülerimizden Arzu Okay işte o dönemin ünlü gitaristlerinden Seyhan Karabay ile 4 yıl beraberlik yaşamıştı.
Sonra dostça ayrıldılar ve Seyhan, arkadaşımız Ayşegül'le evlendi. Çapkın ve baskıcı karakteriyle bu kez de Ayşe'yi eziyordu. Peki imdada kim koştu? Arzu! "Ulan oğlum Seyhan, benimleyken de bu numaraları yapardın ama yemezler!" "Ayşegül, bana söyle hakkından gelirim!" Bunları söylerken değil göz süzmek, eli belinde tam askerlik arkadaşı gibiydi... Kıssadan hisse; karşı cinsle ilişki bittiyse tavrınız aynen böyle sağlam bir duruş gerektirir.

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