Selda Uskan

SELDA abla, sevdiğim erkekleri kuzenim yüzünden kaybettim.

Çocuklukta çevremdeki oğlanları ayartırdı, büyüdükçe erkeklerime kancayı taktı. 16 yaşımızdaydık, gruba yeni bir oğlan gelmişti, buna dedim ki, "Şunun ağzını ara benden hoşlanıyor eminim!" Gitti konuştu, "Sana değil bana aşıkmış" dedi. "Neden ilişkini kesmiyorsun" dersen, kendimi kıskanç ve aciz göstermekten nefret ederim. Çünkü manken kadar güzel olan benim. O ise kısa boylu, şişman. Poposu ve dudakları güzel. Yine de anlayamadığım şekilde adamların hepsi peşinde.

Felaketi sona sakladım Selda abla; Şu an nişanlıyım ve bu hatun gözleriyle sevdiğim adamı yiyip bitiriyor. Rumuz; Mariya

SEN DE ONU YE

S.U. CEVAP; Güçlü görünme sevdasından vazgeç ve bu kızı derhal uzaklaştır. Umarım nişanlın da sağlam adamdır ve haddini bildirir. Erkeklerin hangi tip kadınları beğendiğine gelince;

'koluna takıp gezerken' senin gibilerini, 'baş başa kalındığında' onun gibilerini tercih ettikleri kulağıma çalınmıştı! Sen bütün bunlara boş ver mutlu olmaya bak hayatım.