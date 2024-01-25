SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Selda Uskan Adamımı yiyip bitiriyor
Selda Uskan

SELDA USKAN

25 Ocak 2024, Perşembe

Adamımı yiyip bitiriyor

SELDA abla, sevdiğim erkekleri kuzenim yüzünden kaybettim.
Çocuklukta çevremdeki oğlanları ayartırdı, büyüdükçe erkeklerime kancayı taktı. 16 yaşımızdaydık, gruba yeni bir oğlan gelmişti, buna dedim ki, "Şunun ağzını ara benden hoşlanıyor eminim!" Gitti konuştu, "Sana değil bana aşıkmış" dedi. "Neden ilişkini kesmiyorsun" dersen, kendimi kıskanç ve aciz göstermekten nefret ederim. Çünkü manken kadar güzel olan benim. O ise kısa boylu, şişman. Poposu ve dudakları güzel. Yine de anlayamadığım şekilde adamların hepsi peşinde.
Felaketi sona sakladım Selda abla; Şu an nişanlıyım ve bu hatun gözleriyle sevdiğim adamı yiyip bitiriyor. Rumuz; Mariya

SEN DE ONU YE
S.U. CEVAP; Güçlü görünme sevdasından vazgeç ve bu kızı derhal uzaklaştır. Umarım nişanlın da sağlam adamdır ve haddini bildirir. Erkeklerin hangi tip kadınları beğendiğine gelince;
'koluna takıp gezerken' senin gibilerini, 'baş başa kalındığında' onun gibilerini tercih ettikleri kulağıma çalınmıştı! Sen bütün bunlara boş ver mutlu olmaya bak hayatım.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Tanıyınca şok geçirecek 24 Ocak 2024, Çarşamba Dilber senin Allah’ın yok mu? 21 Ocak 2024, Pazar Bitmeyen sanatçı dedikoduları 20 Ocak 2024, Cumartesi Polisle tanışan bebeler 19 Ocak 2024, Cuma
AK Parti’nin Ankara ilçelerindeki belediye başkan adayları kimler oldu? Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Kızılcahamam...
AK Parti'nin Ankara ilçelerindeki belediye başkan adayları kimler oldu? Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Kızılcahamam...
SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
SİLİVRİ İCRA DAİRESİ Resmi İlandır
SİLİVRİ İCRA DAİRESİ
Emekliye %12 Refah Payı onaylandı! En düşük emekli maaşı alan SSK, BAĞ-KUR’luya %49 ek zam farkı netleşti! 7.500, 7.600, 7.800, 8.000 TL maaş alanlar...
Emekliye %12'lik ek zam onaylandı!
KAĞITHANE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlandır
KAĞITHANE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SON DAKİKA