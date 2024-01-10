Selda Uskan

SELDA abla ihanet sürüsüne katılan son koyun benim. "Kocam asla aldatmaz" diye dolandım yıllarca.

Hatta ihanete uğrayan arkadaşlarımı suçladım;

"Salaksınız insan fark etmez mi" diye. Meğer eşim yan apartmanda sevgilisine ev tutmuş, bir yıldır gidip geliyormuş.

Başka kadına dokunması umurumda değil, enayi yerine konmak koyuyor.

Kafayı yiyeceğim.

Rumuz; A.A



ÜZÜLME BETERİ VAR

S.U: CEVAP;

Canımın içi sen yan ev diyorsun, adam metresini doğrudan kendi evinde saklamış! Metres bir gün kapıyı çalmış, 'açım' diyerek oracıkta bayılmış! Kadıncağız (Zeliha adı) üzülmüş içeri davet etmiş. Sonra "Bizim lokantada çalış, orada kalabilirsin" diye iş vermiş. Samimiyet artınca metres eve yerleşmiş.

Bir gece kocayı kadının yatağında basınca, bizim efe kadın Zeliş meyve bıçağını kapmış adamın baldırına dürtüvermiş.

Zeliş ile hala görüşürüm.

Aslanlar gibi yetiştirdi çocuklarını. Lokantasını da çalıştırıyor. Koca mı? Darısı seninkinin başına, yok oldu ortalardan.