Selda Uskan

SELDA abla 19 yaşlarında iki arkadaşız. Ben dünyanın en eli açık kızıyım. Arkadaşım ise zırnık koklatmaz.

Yıllara dayanan dostluğumuz yüzünden idare ediyorum ama bu durumu kendisiyle artık konuşmak istiyorum. Zıt kutuplar ilişkiyi sürdürebilir mi?

Rumuz; Şule



AL SANA ÖRNEK

S.U. CEVAP; Yıllar önce Sezen ve Müjde arasında geçen şu anlamlı 'atışmaya' şahit olmuştum. Sanırım senin sorunun cevabı tam da bu. Sezen başlatmıştı; "Kız ne güzel küpelerin var, versene bana!" "Salak onlar zaten senin, kendin vermiştin!" Laf belki 'toplu iğnemi bile vermem' cimriliği ile "ayağındaki donu bile verir" cömertliğini kıyasla başlamıştı ama gerçek dostlar nezdinde bunun hiçbir zaman önemli olmayacağını gecenin sonunda gayet net anlamıştım.

Sevgili Şule, bir koca laf da benden;

Hatasız dostu babam da sever, önemli olan kendisini her türlü hatasıyla kabullenmek.