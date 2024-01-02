PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Selda Uskan Eşim bunu yapmış olabilir mi?
Selda Uskan

SELDA USKAN

2 Ocak 2024, Salı

HABERİ
SESLİ DİNLE

Eşim bunu yapmış olabilir mi?

SELDA hanım beş yıldır sizi takip ediyorum. Hiç aklıma gelmezdi, bir gün sizinle dertleşeceğim... Korkunç bir dram yaşıyorum. Çocuklarımın babası (62 yaşında idi) bundan üç yıl önce bir kızı evlenmek zorunda bıraktı. Boşanıp nikahımı verdim ve evlatlarım için görüşmeye devam ettim. Bir oğulları oldu. Kadın ikinci kere hamile kaldı.
Geçen Aralık ayında eşimi kalp krizinden kaybettik. Kabus ise hemen ardından geldi. Bu genç hanımın iddiasına göre rahmetli, çocuk yaşta pek çok kıza yanaşmış, son olarak da 17 yaşında bir kızı kendine sevgili yapmış. "Ailesi ile görüştürebilirim, ancak para vererek susturabiliriz" diyor. Burası küçük yer, oğlum ve kızım meslek sahibi, rezil oluruz.
Miras davamız devam ediyor. Bu yüzden kandırılıyor olabilir miyim? Evlatlarıma söyleyemem. Zaten hiç kimseye söyleyemem.
Eşimin böyle bir sapık tarafı var mıydı, bilemiyorum. Kafam karışık Selda hanım, siz ne dersiniz? Rumuz; Nergis

S.U. CEVAP. Önce oğlunuzla paylaşın. El altından sıkı bir araştırmaya girsin. Çünkü böyle bir konuda vebal almak, çıkacak dedikodulardan çok daha önemli.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
O kadar pişmanım ki... 01 Ocak 2024, Pazartesi Hemen mi evlenmeli, yoksa... 30 Aralık 2023, Cumartesi Kocam rezil ediyor 29 Aralık 2023, Cuma İğ-re-ni-yo-rum 28 Aralık 2023, Perşembe
1-15 Ocak hangi şirketler halka arz olacak? 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ! Limak, Ahlatcı, Zen, Oba, Koray, Zorlu, Uslu, Durukan, Altınkılıç, Alcas, n11...
Yeni yıl halka arz takvimi!
2024 yılının ilk kampanyası geldi! İNG, Garanti BBVA ve Yapı Kredi Bankası 300.000 TL ihtiyaç kredisi taksit tabloları!
300.000 TL ihtiyaç kredisi taksit tabloları!
400 milyon lira ile neler alınır? Türkiye’de 400 milyon TL ile kaç daire alınır 2024? Büyük ikramiye çıkarsa alabileceğiniz 7 şey!
400 milyon lira ile neler alınır?
1 Ocak 2024 banka faiz son dakika depremi! Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizleri ne oldu? En fazla kazandıran banka...
1 Ocak 2024 banka faiz son dakika depremi!
Ocak 2024 180 ay vadeli 1.5 milyon TL konut kredisi! Ödenecek taksitte sürpriz var
Ocak 2024 180 ay vadeli 1.5 milyon TL konut kredisi!
SON DAKİKA