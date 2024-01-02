Selda Uskan

SELDA hanım beş yıldır sizi takip ediyorum. Hiç aklıma gelmezdi, bir gün sizinle dertleşeceğim... Korkunç bir dram yaşıyorum. Çocuklarımın babası (62 yaşında idi) bundan üç yıl önce bir kızı evlenmek zorunda bıraktı. Boşanıp nikahımı verdim ve evlatlarım için görüşmeye devam ettim. Bir oğulları oldu. Kadın ikinci kere hamile kaldı.

Geçen Aralık ayında eşimi kalp krizinden kaybettik. Kabus ise hemen ardından geldi. Bu genç hanımın iddiasına göre rahmetli, çocuk yaşta pek çok kıza yanaşmış, son olarak da 17 yaşında bir kızı kendine sevgili yapmış. "Ailesi ile görüştürebilirim, ancak para vererek susturabiliriz" diyor. Burası küçük yer, oğlum ve kızım meslek sahibi, rezil oluruz.

Miras davamız devam ediyor. Bu yüzden kandırılıyor olabilir miyim? Evlatlarıma söyleyemem. Zaten hiç kimseye söyleyemem.

Eşimin böyle bir sapık tarafı var mıydı, bilemiyorum. Kafam karışık Selda hanım, siz ne dersiniz? Rumuz; Nergis



S.U. CEVAP. Önce oğlunuzla paylaşın. El altından sıkı bir araştırmaya girsin. Çünkü böyle bir konuda vebal almak, çıkacak dedikodulardan çok daha önemli.