Kızarmış ekmek kokusu

SELDA abla, annemler dedikodu yüzünden boşandı. Annem yeniden evlenecek, adam içgüveyi geliyor. Ama tipitip gibi yürüyen, sürekli sırıtan, sinir biri. Oysa aslan babam bastığı yeri titreten, öyle şefkatli bir adamdır ki! Her şeyini özlüyorum abla... En çok da sabahları bütün evi saran kızarttığı o güzelim ekmek kokusunu... Ablacım şu annemi nasıl ikna edip yeniden barıştırabiliriz?

Diğeri ile inan hayatımız tehlikede?

Rumuz; Babammm İstediğin olocak S.U.CEVAP; Ay ben de sinir oldum, hazıra konacak sümsük. Oh ne ala yetişmiş evlatlar, kurulu düzen...

Ama anlattığın gibi bir baba sizi asla kimselere bırakmaz. Hem o işler öyle kolay değil hanımlar beyler.