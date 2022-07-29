İhanet etsin istiyorum

SELDA abla, size tuhaf gelebilir ama 22 yıllık kocamın başka kadınlarla ilişkisi olsun istiyorum!

Çünkü benim de bir erkek arkadaşım var! Böylece beni boşayamaz! "Madem sevgili edindin, ayrıl kocandan" diyebilirsin.

Yapmam, çünkü çok emek verdim. Meslek sahibi yaptım, oturup kalkmasını, toplum içinde konuşmasını öğrettim. Beyaz çorap giyiyordu düşünsenize.

Dahası ev aldırdım, baştan sona konak gibi donattım. İki de pırlanta evlat yetiştirdim. Yalnız bunlar olurken biz de baba-kız olduk. Kendisi şeker hastası, artık hiçbir temasımız yok.

Erkek arkadaşıma gelince sadece romantik aşk yaşamak istiyorum. Akşamüstleri sokağımdan geçsin, başı önünde... Geceleri yazlık sinemada karşılaşalım... Pazara gideceğim zaman beni kıskansın, yardımcısını yollasın alışveriş yapması için filan... Şu an yanında olsam kafama bir şaplak indirirsin biliyorum ama Selda abla O'nunla bunları yaşamazsam ölürüm.

Gerçekten ölürüm. Rumuz; Küçük çiçek



"GİZLI AŞK BU"

S.U. CEVAP; Ortak şarkınızı başlığa taşıdım ama bana kalırsa "Aşağıdan gelirim yüküm eriktir" daha münasip. Düşün oğlan sokağından geçiyor bunu ıslıkla çalıyor.

Dalga geçiyorum tabii.

İnsan bir evliliğe bu kadar emek verdikten sonra, tüm hayatını tehlikeye atar mı?

Not; itiraf edeyim, 'pazara gittin diye kıskanılmak' müthiş bir haz.