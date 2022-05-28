Güzelim, terk ediliyorum!

SELDA abla 21 yaşındayım. Herkes çok güzel olduğumu söyler. Adım zaten güzel "Gizem'dir. Ama erkekten yana şansım yok.

Son birlikte olduğum kişi, karısından ayrılıyor, son celse. Ama bir kadın daha var aramızda, çirkin ve biraz kart. Sevdiğim adamı elimden almak için özel yemek sepetleri hazırlayıp iş yerine yolluyormuş. İki üniversite bitirmiş, 10 tane bitirse ne olur? Selda abla bu erkekler kör mü? Rumuz; Modalı



DOST ACI SÖYLER

S.U. CEVAP; Dur bir tahminde bulunayım;

Adam arkadaşlarıyla ciddi şeyler konuşurken misal sen kapıdan "Bak aşkitom dudaklarıma kalıcı dolgu yaptırdım" diyerek giriyorsundur. Akşamına da kafasını didikliyorsundur;

"Beni insanların içinde küçük düşürdün" diye.

Hayatı derinden yaşamayı henüz öğrenememiş sizin gibi gençler, ilişkiyi de biraz yüzeysel götürüyorsunuz.

İmalarda bulunduğun o 'kart ' kadınlar ise erkeğin ne istediğinin inan çok farkında.

Bu yüzden samimiyet, güzelliği unutturabiliyor.

Yani yaşamım boyunca şunu anladım ki, uzun vadede kazananlar senin benim gibi güzelliğine güvenenler değil. Ama kendim için şöyle bir parantez açıyor ve geç kalmadan sana da öneriyorum; Annem küçük yaşımda elime Varlık Yayınları'nın kitaplarını tutuşturmuştu, "Elin ayağın düzgün, şımarır da boş kafayla dolanıp durursun ömür boyu" diyerek... Ben bir nebze yırttım galiba, darısı senin ve senin gibi "Şimdi durup dururken neden terk edildim" diye hayıflanan kızlarımın başına.