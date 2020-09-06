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Selda Uskan Selda Uskan
  • 06 Eylül 2020, Pazar

Okullar açılsın!

SELDA abla, yaşım 17. Bir yıldır okul arkadaşımla ciddi bir ilişki içindeyiz. Ama kendisi Behlül gibi havalarda. Beraberken ve gözümün içine bakarak başka kızlarla ilgileniyor. Pandemi bizim aşkı da vurdu, mesajlar mesajlar... Aşkımı biri kapacak diye korkuyorum. Ne yapmalıyım sence?
Rumuz; Oya

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S.U.CEVAP; Bence hemen evlen (!) Bak 17'lik Behlül sana göre 'adam' olmuş bile! Eh sen de az-buçuk bulaşık, temizlik biliyorsundur.
O zaman ne duruyorsunuz? Tabii dalga geçiyorum Oya'cım, bu yaşta evlenmek ne demek? Ders çalış ders

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