Gerçek fikrin itirafı!
BİTTİN OĞLUM SEN
S.U. CEVAP; Senin Eros biraz hava atmış. Neticede 'gücün yetmesi ile böyle bir yaşam şeklini benimseme' bambaşka şeyler. Ama ettiği laftan pişman olmasını istiyorsan, 24 saat peşinde dolaş ve ilgi bekle bakalım!?
Nasılsa bir yerlere yığılıp kalacak, bu işlerin de öyle bol keseden atmakla olmayacağını anlayacaktır.
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