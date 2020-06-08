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Selda Uskan Selda Uskan
  • 08 Haziran 2020, Pazartesi

Gerçek fikrin itirafı!

Selda Abla, 4 aylık evliyim ve eşimi çok kıskanıyorum. Benden başkasına gözü değse oyarım. Geçen gün ağzını aramak için "Üç kadınla evlenen köy ağası" konusunu açtım ve "Bir erkek hepsine birden nasıl yetişebilir ki" dedim. Ne dese beğenirsiniz; "Adam benim gibiyse, üç değil, beş kadına bile yetişebilir, ne var bunda?" Rumuz;Vesile

BİTTİN OĞLUM SEN
S.U. CEVAP; Senin Eros biraz hava atmış. Neticede 'gücün yetmesi ile böyle bir yaşam şeklini benimseme' bambaşka şeyler. Ama ettiği laftan pişman olmasını istiyorsan, 24 saat peşinde dolaş ve ilgi bekle bakalım!?
Nasılsa bir yerlere yığılıp kalacak, bu işlerin de öyle bol keseden atmakla olmayacağını anlayacaktır.
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