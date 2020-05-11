Corona çıldırttı
Hiçbir şey bulamazsa külde patates közlüyor. Aslında mutfağın kapısını bilmez. Şimdi diyor ki, "Virüs bitse bile yemek işi bende!" Acaba "Mangal Corona yapıyor" diye bir söylenti yayabilir miyiz? Yoksa onu o dumanda boğacağım abla. Rumuz; Rüzgar T.
SEVİNMENİZ GEREKİR
S.U. CEVAP; Artık mutfakta yeni bir yardımcınız var! Tabii biraz arkasını toplayacaksınız. Bence kendinize yeni bir uğraş bulun; misal yün örün. Hatta onları satabilirsiniz. Kim bilir belki de kocanızın mangal sevdası sizi ileride ticaret kadını yapacak.
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